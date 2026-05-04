Presidente Kast designa nuevos embajadores de Chile en Alemania, Francia, Brasil, Uruguay, Costa Rica y Paraguay

Este lunes, el Presidente José Antonio Kast anunció la designación de nuevos embajadores de Chile en el exterior, con destinos en Alemania, Francia, Brasil, Uruguay, Costa Rica y Paraguay , según informó el Ministerio de Relaciones Exteriores.

A través de un comunicado, la Cancillería detalló que los nombramientos ya cuentan con los respectivos beneplácitos y forman parte de la reestructuración del servicio diplomático en distintas representaciones clave.

Entre los nuevos embajadores destacan figuras del mundo político. La exsenadora de la UDI Luz Ebensperger fue designada como representante en Uruguay, mientras que el exdiputado Issa Kort asumirá la embajada de Chile en Brasil.

En tanto, el abogado Jorge Sandrock fue nombrado embajador en Alemania, mientras que el diplomático Raúl Sanhueza fue designado para Francia, tras una extensa trayectoria en organismos internacionales y en el servicio exterior chileno.

Para Paraguay, el cargo recayó en Hernán Brantes, constructor civil con experiencia diplomática previa en Asia y África. En el caso de Costa Rica, el nuevo embajador será el abogado Ricardo Bosnic, quien se desempeñaba como jefe de la División de América del Sur en la Cancillería.

Finalmente, el Ministerio de Relaciones Exteriores también informó el ascenso de Carlos Bonomo a embajador, destacando su experiencia en distintos cargos dentro del servicio diplomático.