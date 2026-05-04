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FOTOS. “Equipo de apoyo”: las emotivas postales de pareja de Alexis Sánchez tras su gol en Sevilla

Alexandra Litvinova festejó el tanto del tocopillano frente a la Real Sociedad con una tierna fotografía.

Nicolás Lara Córdova

“Equipo de apoyo”: las emotivas postales de pareja de Alexis Sánchez tras su gol en Sevilla

Este lunes, el Sevilla consiguió una victoria clave en su lucha por mantener la categoría en LaLiga. El conjunto del sur de España se impuso por 1-0 ante la Real Sociedad, con gol de Alexis Sánchez, resultado que dejó a los del Sánchez Pizjuán a un punto del último puesto de descenso a la Segunda División.

Tras el encuentro, Alexandra Litvinova, pareja de Alexis Sánchez, celebró al futbolista nacional con una emotiva publicación en su cuenta de Instagram.

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“Equipo de apoyo”, reza el posteo de Alexandra, donde compartió una serie de imágenes del tocopillano junto a la hija que tienen en común.

La publicación rápidamente se llenó de comentarios de cariño hacia ambos, en los que los usuarios celebraron a la pareja.

“Él es nuestro ídolo. Dile que lo amamos mucho”; “Bendiciones a la bella familia”; “El apoyo necesario para el gol y triunfo de Alexis”; “Qué familia más bonita”, fueron algunos de los mensajes que se pueden leer en la publicación.

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