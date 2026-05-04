Irán rompe el alto el fuego y ataca territorio de Emiratos Árabes Unidos

El Ministerio de Defensa de Emiratos Árabes Unidos (EAU) y la agencia de prensa estatal afirmaron el lunes (04.05.2026) que Irán había atacado su territorio por primera vez desde el inicio del alto el fuego hace casi un mes.

“Se detectaron cuatro misiles de crucero lanzados desde Irán dirigidos a varias zonas del país. Tres fueron derribados con éxito sobre las aguas territoriales del país, mientras que uno cayó al mar”, informó el ministerio en redes sociales.

La agencia WAM, citando a esta misma cartera, también informó de ataques con drones. La oficina de medios de Fuyaira, en el este de EAU, confirmó un “gran incendio” en la zona petrolera del emirato por el ataque “con dron procedente de Irán”. La Defensa Civil de Fuyaira “continúa trabajando para controlar el incendio”, agregó la nota, sin aportar más detalles.

EAU dijo reservarse el derecho a responder a los ataques, que han alcanzado una zona industrial en el este del país. El Ministerio de Exteriores emiratí dijo en un comunicado que “se reserva el pleno y legítimo derecho de responder a estos ataques de manera que garantice la protección de su soberanía, seguridad nacional, integridad territorial, ciudadanos, residentes y visitantes, de conformidad con el derecho internacional”.

Al menos dos heridos en Omán

Al menos dos trabajadores extranjeros resultaron heridos este lunes cuando un edificio residencial fue “atacado” en la provincia omaní de Bukha, una zona separada del resto de Omán por territorio de Emiratos Árabes Unidos (EAU).

La agencia oficial de noticias omaní ONA afirmó, citando a una fuente de seguridad no identificada, que “un edificio residencial donde se alojan empleados de una empresa en la zona de Tibat, en la provincia de Bukha, fue atacado” y al menos “dos trabajadores extranjeros resultaron heridos leves”.

Bukha se encuentra en el norte de Omán, concretamente en la península de Musandam, muy cerca del estrecho de Ormuz. Omán, que ha desempeñado un papel central como mediador antes de la guerra desatada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra Irán, ha sido también atacado por la República Islámica, aunque ha sido el menos afectado de todo el Golfo Pérsico