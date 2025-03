Esta son las mejores técnicas para gestionar tus emociones, según un psicólogo experto

La gestión emocional es clave para el bienestar, pero muchas personas luchan con la idea de controlar sus sentimientos. El psicólogo Ethan Kross, director del Laboratorio de Emociones y Autocontrol de la Universidad de Michigan, ha dedicado su carrera a investigar este tema.

Según un artículo publicado en la BBC‚ el experto, en su nuevo libro, ‘Shift: How to Manage Your Emotions So They Don’t Manage You’ (Cambio: Cómo gestionar tus emociones para que no te controlen a ti), ofrece herramientas prácticas para manejar los altibajos emocionales de manera efectiva.

Más información Confirman cortes de luz en 4 comunas de Santiago para este viernes: conoce las calles y horarios de inicio

El mito de las emociones “buenas” y “malas”

Uno de los errores más comunes es pensar que algunas emociones son negativas y deben evitarse. Kross explica que todas las emociones tienen una función.

La ira puede motivarnos a corregir injusticias, la tristeza fomenta la introspección y la envidia puede impulsarnos a mejorar. La clave está en mantenerlas bajo control y no permitir que nos dominen.

Técnicas para gestionar las emociones de forma efectiva

Diálogo interno distante: Hablar contigo mismo en segunda o tercera persona puede ayudarte a evaluar la situación con objetividad. En lugar de decir “Estoy muy estresado”, intenta “Tú puedes manejar esto”. Cambio de entorno: Alejarse del lugar donde surgieron las emociones negativas puede ser una estrategia poderosa. Kross sugiere identificar “oasis emocionales”, como un parque o una cafetería favorita, donde puedas recargar energía. Uso de la música: Escuchar música que te relaje o motive es una herramienta subestimada para regular el estado de ánimo. Distracción consciente: Aunque evitar los problemas de manera crónica no es recomendable, tomarse un respiro antes de abordarlos puede ayudar a reducir su impacto emocional. Comparación social positiva: En lugar de desmotivarte al compararte con otros, usa esas diferencias como un impulso para mejorar y alcanzar tus metas.

El poder de anticipar el futuro

Otra estrategia clave es el “viaje mental en el tiempo”. Kross recomienda preguntarse: “¿Cómo me sentiré con esto en 10 días o 10 meses?”. Esta técnica ayuda a reducir la intensidad emocional del momento y poner las cosas en perspectiva.

Dominar las emociones no significa reprimirlas, sino aprender a gestionarlas de manera inteligente. Aplicar estas técnicas puede ayudarte a vivir con mayor equilibrio y bienestar.