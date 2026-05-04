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Rusia anuncia tregua por el Día de la Victoria y amenaza a Kiev con un ataque masivo si Ucrania responde

Moscú declaró una pausa unilateral para el 8 y 9 de mayo, pero advirtió represalias con misiles contra Kiev si Ucrania ataca sus actos oficiales.

Juan Castillo

Getty Images

Getty Images / GAVRIIL GRIGOROV

El Gobierno de Vladimir Putin anunció una tregua unilateral en Ucrania para los días 8 y 9 de mayo, en el marco de las conmemoraciones por el Día de la Victoria, fecha en que Rusia recuerda el triunfo soviético sobre la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial.

La pausa fue informada por el Ministerio de Defensa ruso y busca coincidir con los actos oficiales que se realizarán en Moscú.

Sin embargo, el anuncio llegó acompañado de una dura advertencia contra Kiev. Moscú aseguró que espera que Ucrania respete el cese de hostilidades y amenazó con una represalia directa si se produce algún intento de alterar las celebraciones.

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Si el régimen de Kiev intenta implementar sus planes criminales para perturbar la celebración del 81º aniversario de la victoria en la Gran Guerra Patriótica, las fuerzas armadas rusas lanzarán, en represalia, un ataque masivo con misiles contra el centro de Kiev”, señaló el Ministerio de Defensa ruso.

La tregua de Putin aumenta la tensión

El anuncio ocurre en una semana especialmente sensible para el Kremlin, debido al desfile militar previsto para el 9 de mayo en la Plaza Roja. Reportes internacionales señalan que Rusia redujo el formato tradicional de la ceremonia por razones de seguridad y que, por primera vez en casi dos décadas, el acto no incluiría tanques ni equipamiento militar pesado.

Desde Ucrania, el presidente Volodímir Zelenski ironizó con el temor ruso a ataques con drones durante la conmemoración. “No pueden permitirse equipamiento militar y temen que los drones puedan sobrevolar la Plaza Roja”, afirmó durante su intervención en la cumbre de la Comunidad Política Europea en Ereván.

La propuesta de tregua fue planteada previamente por Putin en una conversación telefónica con el presidente estadounidense Donald Trump, según reportes de agencias internacionales. Ucrania, en tanto, ha insistido en que un alto el fuego real debe extenderse por al menos 30 días, opción que Moscú ha rechazado.

Por ahora, la tregua queda marcada por la desconfianza entre ambos países. Mientras Rusia la presenta como una pausa conmemorativa, Ucrania la interpreta como una maniobra limitada para proteger un acto simbólico del Kremlin.

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