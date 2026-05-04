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Bancos, centros de salud y municipalidades: los preocupantes reportes de hackeos masivos en Chile en la última semana

En las últimas 72 horas el sitio especializado Vecert Analyzer ha reportado diversos ataques hacia nuestro país y ha alertado

Nicolás Lara Córdova

Bancos, centros de salud y municipalidades: los preocupantes reportes de hackeos masivos en Chile en la última semana

Bancos, centros de salud y municipalidades: los preocupantes reportes de hackeos masivos en Chile en la última semana / sarayut Thaneerat

El pasado jueves 30 de abril el sitio especializado Vecert Analyzer reportó una vulneración a los sistemas de la Tesorería General de la República y del Registro Civil donde se habría comprometido información sensible.

A través de su cuenta de X, el medio indicó que el atacante, identificado como “Rutify” comprometió y difundió credenciales de acceso administrativo a través de canales de Telegram.

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En las últimas 48 horas, Vecert Analyzer ha reportado nuevos hackeos masivos a diferentes entidades de nuestro país tales como bancos, centros de salud e, incluso, municipalidades.

Los preocupantes reportes de hackeos masivos que han afectado a Chile en la última semana

El primer ataque reportado por el medio recién citado, ocurrió el pasado 2 de mayo y fue un ataque dirigido al sector financiero nacional donde el autor o autores del ataque habrían comercializado activos pertenecientes a ciudadanos e instituciones financieras chilenas.

Según detalló Vecert Analyzer, entre los archivos reportados se encontrarían credenciales bancarias con saldos verificados de Banco Santander, Itaú y BICE, además de información de tarjetas de crédito y acceso a cuentas de correo electrónico.

El siguiente fue una filtración de datos médicos que afectó a la empresa Irislab Chile y al Servicio de Salud Araucanía Sur (SSAS), el 3 y 4 de mayo, donde se habría comprometido información de pacientes, resultados médicos, órdenes médicas, datos de facturación e información sobre el personal médico.

Por último, Vecert Analyzer reportó que la Municipalidad de La Florida sufrió el acceso no autorizado y posterior distribución de datos sensibles, entre los cuales se habrían comprometido claves de acceso pertenecientes a la PDI a sistemas internos del municipio.

“El autor del ataque afirma que el material liberado representa ‘una fracción mínima’, lo que implica la posesión de un volumen significativamente mayor de los datos filtrados”, comentaron desde Vecert Analyzer.

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