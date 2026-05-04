Avioneta se estrella contra edificio residencial en Brasil: dejó dos fallecidos y tres heridos

Una avioneta se estrelló este lunes contra un edificio residencial en una zona céntrica de Belo Horizonte, Brasil, dejando un saldo de dos personas fallecidas y tres heridas, según informaron autoridades locales.

Las víctimas fatales corresponden al piloto y copiloto de la aeronave, mientras que los otros tres ocupantes fueron trasladados a centros asistenciales, uno de ellos en estado crítico.

De acuerdo con información preliminar, el pequeño avión había despegado desde un aeródromo cercano cuando, por causas que aún se investigan, terminó impactando la estructura del edificio .

Según consignó el medio brasileño O Globo, el impacto ocurrió entre el tercer y cuarto piso del inmueble, específicamente en el sector de la escalera, sin afectar directamente a los departamentos.

“El avión chocó entre el tercer y el cuarto piso del edificio residencial, en la zona de la escalera, sin impactar ninguno de los nueve apartamentos”, detalló el citado medio.

La aeronave atravesó parte de la estructura y terminó cayendo en el estacionamiento del edificio. Los cuerpos del piloto y copiloto fueron encontrados entre los restos del avión, agregaron los reportes.

A raíz del accidente, equipos de emergencia y peritos de la Policía Civil acudieron al lugar para asegurar el perímetro e iniciar las primeras diligencias destinadas a establecer las causas del siniestro.

Como medida preventiva, el edificio fue evacuado mientras se evalúa si la estructura quedó comprometida tras el impacto. Las autoridades mantienen las investigaciones en desarrollo.