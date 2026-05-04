Servicio Secreto abate a sujeto armado que abrió fuego cerca de la Casa Blanca: un menor herido y el sospechoso hospitalizado

Un hombre de identidad desconocida fue abatido por agentes del Servicio Secreto este lunes, luego de abrir fuego en las cercanías del Monumento a Washington y el complejo de la Casa Blanca. El incidente comenzó alrededor de las 15:30 horas, cuando agentes de paisano detectaron al sujeto y notaron que portaba un arma oculta bajo su ropa.

Tras un breve seguimiento, agentes uniformados intentaron abordar al sospechoso, quien emprendió la huida e inició un intercambio de disparos con las fuerzas del orden. El sujeto fue neutralizado por los agentes y trasladado de urgencia a un hospital local, sin que hasta el momento se conozca su estado de salud.

Transeúntes afectados

El subdirector del Servicio Secreto, Matt Quinn, informó que durante el enfrentamiento un menor de edad resultó herido por un disparo, aunque su condición no reviste gravedad. Quinn señaló que, si bien el menor fue llevado a un centro asistencial, los investigadores preliminares creen que fue alcanzado por los disparos efectuados por el sospechoso y no por la respuesta policial, aunque esto último deberá ser ratificado por los peritajes médicos.

Protocolo de investigación

Dada la naturaleza del evento, la Policía de Washington D.C. asumirá la investigación del tiroteo al involucrar el uso de armas de servicio por parte de agentes federales. El perímetro del Monumento a Washington permaneció bajo estricto control policial mientras se realizaban las diligencias para esclarecer las motivaciones del atacante y asegurar la zona.