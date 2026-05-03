Cuando parecía que la carrera sprint podía marcar el fin del dominio de Mercedes en la presente temporada de la Fórmula 1, Kimi Antonelli se encargó de despejar cualquier duda al quedarse con el Gran Premio de Miami y sumar su tercer triunfo consecutivo.

El joven piloto italiano de 19 años se mantiene firme como líder del Mundial de Pilotos, ampliando su ventaja sobre su escolta y compañero, George Russell, quien finalizó cuarto tras el trompo de Charles Leclerc en la última vuelta.

Miami magic! ✨



Three consecutive Grand Prix wins from three consecutive Pole Positions for Kimi Antonelli 🤯#F1 #MiamiGP pic.twitter.com/U0w20qMHxs — Formula 1 (@F1) May 3, 2026

Eso sí, la carrera dejó en evidencia que las diferencias entre Mercedes y el resto de las escuderías se han acortado. Prueba de ello fue el podio de McLaren, con Lando Norris en el segundo lugar, tras liderar por varios pasajes, y Oscar Piastri, quien sorprendió al escalar del séptimo al tercer puesto.

Max Verstappen terminó en la quinta posición tras una gran remontada, ya que luego de largar desde la primera fila, cayó hasta el puesto 16 tras incidentes en la largada y logró recuperarse durante la carrera.

This battle to the finish line!! 😳



Russell and Verstappen JUST get past Leclerc at the flag 🏁#F1 #MiamiGP pic.twitter.com/lNb0EQ9R2J — Formula 1 (@F1) May 3, 2026

En Ferrari, Charles Leclerc vivió una jornada amarga: cuando luchaba por el podio, sufrió un trompo en la última vuelta que lo llevó a impactar contra el muro. Aunque pudo continuar, perdió posiciones ante Russell y Verstappen. Por su parte, Lewis Hamilton terminó séptimo.

Otro que volvió a destacar fue Franco Colapinto, quien reafirmó el buen rendimiento de Alpine como el mejor del resto y finalizó en el octavo lugar, sumando puntos por tercera vez en su carrera en la Fórmula 1.