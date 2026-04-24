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“En Católica me veía la ropa puesta y me daban ganas de llorar, decía ‘yo no soy de acá’”

El exdefensa nacional Waldo Ponce recordó su controversial fichaje por Universidad Católica en 2010, luego de haber defendido al club de sus amores, Universidad de Chile.

Bastián Lizama

Getty Images

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A lo largo de la historia del fútbol chileno, más de treinta jugadores supieron vestir las camisetas de Universidad de Chile y Universidad Católica. Entre los casos más recordados de este siglo destaca el de Waldo Ponce.

En 2010, el central formado en los azules volvió al país tras su paso por Vélez Sarsfield y, pese a su deseo de volver al club de sus amores, O’Higgins compró el 50% de su pase y lo envió a préstamo a la UC para jugar la Copa Libertadores, con el fin de sumar minutos de cara al Mundial de Sudáfrica 2010.

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A más de dos décadas de aquel episodio, y en la previa de un nuevo Clásico Universitario, el exdefensa nacional se sinceró en una entrevista con el podcast “Qué Tal Mijo” del locutor de ADN Deportes Juan Ignacio Abarca, y recordó su polémico fichaje por los cruzados.

“Yo firmé el último día antes de que cerrara el libro de pases en Chile, siempre esperando una última posibilidad de irme a la U. Al final nunca se dio, esperé hasta última hora", confesó Ponce.

Ya en Católica, Ponce admitió que “en los primeros entrenamientos que yo estaba en San Carlos (de Apoquindo), me metía al camarín, me vestía y me veía la ropa puesta de Católica y me daban hasta como ganas de llorar. Así como que: ‘Oye, yo no soy de acá, ¿por qué estoy aquí?’".

De todas maneras, el otrora seleccionado nacional valoró su paso por la UC y admitió que “al fin y al cabo, me trataron bien en Católica y jugué harto, que es lo que necesitaba para llegar bien al Mundial. Hice buenos amigos y, repito, me trataron súper bien en Católica".

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