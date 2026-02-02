Hayley Williams presenta su nuevo proyecto musical: Power Snatch

Hayley Williams está de regreso. La vocalista de Paramore anunció el inicio de su nuevo proyecto musical Power Snatch.

La artista de 37 años formó esta banda junto a Daniel James, productor de Ego Death at a Bachelorette Party. Ambos músicos anunciaron en Apple Music 1 el lanzamiento de su primer single llamado ASSIGNMENT.

Esta canción ya se encuentra en todas las plataformas de streaming como Spotify, YouTube y Apple Music.

Sumado a ASSIGNMENT se encuentran disponibles otros dos singles. El primero de ellos, que aún no tiene nombre, tiene ritmos animados con instrumentales inquietantes y abstractos.

Por último, el tercer single se encuentra en la plataforma Bandcamp, y tiene como título DMs.