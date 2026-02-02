;

VIDEO. Hayley Williams presenta su nuevo proyecto musical: Power Snatch

La cantante de 37 años presentó esta nueva banda que ya cuenta con tres sencillos publicados.

Nicolás Lara Córdova

Hayley Williams está de regreso. La vocalista de Paramore anunció el inicio de su nuevo proyecto musical Power Snatch.

La artista de 37 años formó esta banda junto a Daniel James, productor de Ego Death at a Bachelorette Party. Ambos músicos anunciaron en Apple Music 1 el lanzamiento de su primer single llamado ASSIGNMENT.

Esta canción ya se encuentra en todas las plataformas de streaming como Spotify, YouTube y Apple Music.

Sumado a ASSIGNMENT se encuentran disponibles otros dos singles. El primero de ellos, que aún no tiene nombre, tiene ritmos animados con instrumentales inquietantes y abstractos.

Por último, el tercer single se encuentra en la plataforma Bandcamp, y tiene como título DMs.

Escucha aquí lo nuevo de Hayley Williams y Power Snatch

