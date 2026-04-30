Chilenos crean aplicación para encontrar el mejor completo de cada ciudad: así puedes utilizarla

El completo es una de las preparaciones típicas y una de las más icónicas de nuestro país, por lo que encontrar la mejor “picada” se ha convertido en algo importante para diversos comensales.

Ante esta problemática, un grupo de programadores chilenos creó una aplicación que ayudará a varios a conseguir un nuevo local de completos o podrán recomendar el suyo en esta particular página.

“GoPletos” es una herramienta que no solo ayuda a ubicar picadas, sino que también permite dejar reseñas y comentarios sobre los locales.

¿Cómo utilizar la herramienta GoPletos?

Para utilizar la herramienta de GoPletos deberás acceder a su página web www.gopletos.cl y acceder al mapa para poder encontrar los locales registrados.

Actualmente, la iniciativa cuenta con más de 200 locales repartidos en todo el país, donde los usuarios pueden compartir la ubicación de este, sus horarios y las redes de la ‘picada’.