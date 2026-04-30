Para nadie es secreto que el Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) tuvo un bajón importante en comparación al éxito alcanzado hace ya varios años.

Críticos especializados y parte exigente del público han presentado diversas ideas y teorías para explicar la razón detrás de esto.

En este escenario, uno de los aspectos más mencionados (entre varios identificados) tiene relación la calidad técnica de las películas.

A pesar de que la tecnología avanza y el estudio sigue recibiendo dinero para poder incrementar sus presupuestos, esto no se ve reflejado en el apartado visual, sobre todo cuando se habla de efectos visuales.

En medio de este complejo contexto, una actriz perteneciente al UCM utilizó sus redes sociales para cuestionar las recientes decisiones adoptadas por la firma.

Se trata de Evangeline Lilly, quien le dio vida a Hope Van Dyne/Avispa, y ahora se suma a la polémica en torno a la forma en la que se avanza con resultados mediocres.

A través de su Instagram, se refirió en duros términos a la reciente acción de Disney de hacer recortes y despedir a varios trabajadores de Marvel Studios.

Además, vincula este movimiento con el avance desmedido de la inteligencia artificial y la forma en que impacta en la industria.

Un dardo directo a la cúpula de Disney

Lilly alzó la voz por los trabajadores que, según ella, fueron los verdaderos arquitectos del éxito de la franquicia.

“¿Dónde están las leyes que retiran todo arte humano del banco de IA? ¿Por qué ellos consiguen robar nuestra brillantez y usarlo para hacer ricos a los ejecutivos mientras los artistas responsables de alimentar a sus robots pasan hambre?“, cuestionó.

Asimismo, la intérprete emplazó a los políticos pertinentes al caso para pedir acciones y que pongan foco en esta situación: “¡Asqueroso!. Legisladores de California... ¡¿Dónde estás?!".

Su descontento surge a raíz de un reporte de Deadline donde se reveló que aproximadamente el 8% de la fuerza laboral tanto de Marvel Entertainment (Nueva York) como de Marvel Studios (Burbank) fue recortada.

Ampliar

Se estima que, tras esta reestructuración, el equipo visual se verá reducido a un grupo mínimo que supervisará a artistas externos contratados por proyecto, eliminando gran parte de la estabilidad del personal interno.

Precisamente por ellos es que la protagonista de Ant-Man y la Avispa decidió salir al paso: “Los saludo. Yo estuve allí. Sé lo que hicieron”.

“Sé con qué pasión trabajaron día y noche para que la magia sucediera. Ustedes son los magos, sin importar lo que los Magos de nuestro nuevo Oz intenten aparentar de ahora en adelante. Nunca lo olvidaré”, escribió.

Una tragedia corporativa

Josh D’Amaro, ejecutivo de Disney, ratificó la noticia y precisó que hasta 1.000 empleados de toda la corporación se vieron afectados en este proceso.

Evangeline Lilly cerró su mensaje con una crítica frontal a la ética de la empresa: “Vergüenza debería darles por darle la espalda a las personas que construyeron el poder que ahora están usando para desecharlas”.

Finalmente, la int´çerprete instó a sus seguidores a brindar apoyo a figuras emblemáticas del equipo técnico, como el Director de Desarrollo Visual de Marvel Studios, Andy Park, reafirmando su postura en defensa del factor humano frente a la automatización y los intereses financieros de los grandes estudios.