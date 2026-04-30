Sin el diablo pero fieles a la moda: Emily Blunt y Stanley Tucci reciben su estrella en el paseo de la fama de Hollywood

En una jornada que quedará grabada en la historia del cine y en el bulevar más famoso del mundo, dos grandes actores fueron reconocidos con una distinción única.

Emily Blunt y Stanley Tucci recibieron su tan anhelada estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, un reconocimiento que muchos artistas sueñan a lo largo de su vida.

La ceremonia, cargada de emotividad y camaradería, no solo celebró la trayectoria de los actores, sino que sirvió como el marco perfecto para conmemorar el estreno de El diablo viste a la moda 2.

Hay que recordar que Blunt y Tucci, además de ser compañeros en el set y colegas de profesión, también son familia debido a la relación de cuñados.

Ambos actores, cuyas carreras volvieron a cruzarse recientemente en la gran pantalla, demostraron que la química que nació en la redacción de la ficticia revista Runway sigue intacta casi dos décadas después.

Ubicada en las inmediaciones del Teatro El Capitán, la estrella de Emily representa la culminación de un ascenso meteórico que comenzó en las tablas del Festival de Chichester en 2002.

Visiblemente conmovida, la actriz dedicó el reconocimiento a su círculo íntimo: “Es muy difícil resumir lo significativo que es esto para mí (...) Es gracias a ustedes y los grandes amores de mi vida que han hecho de la vida un profundo privilegio y este mundo”.

Por su parte, Stanley aportó la nota de humor a la ceremonia. Con la elegancia y el sarcasmo que lo caracterizan, el actor agradeció el honor de formar parte del Paseo de la Fama: “El hecho de que termine en la acera es apropiado. Ha sucedido antes, pero me recuperé”, bromeó .

FREDERIC J. BROWN Ampliar

El respaldo de Hollywood

La importancia de los intérpretes en la industria actual quedó de manifiesto con la destacada lista de invitados que acudieron a apoyarla.

Figuras de la talla de Matt Damon, Robert Downey Jr. y, de manera muy especial, Meryl Streep, se hicieron presentes.

Fue precisamente Streep, la icónica Miranda Priestly en El diablo viste a la moda, quien tomó el micrófono para deshacerse en elogios hacia su “exasistente” en la ficción.

“Emily, estoy tan enamorada de ti como todos los demás”, confesó la ganadora del Óscar, antes de describir a Tucci como un hombre “astuto, divertido, mordaz, generoso, curioso y elegante”.