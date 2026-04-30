Ortiz y la preparación para enfrentar a Coquimbo Unido: “Hay que bajarle los pies a la tierra a los jugadores” / Daniel Pino/UnoNoticias

Colo Colo no tendrá actividad este fin de semana por la Copa de la Liga para ponerse al día en la Liga de Primera, el domingo, cuando se midan ante Coquimbo Unido en choque pendiente por la fecha 9 del torneo.

“Sabemos que tienen una idea de juego más que vista por todos. Están en tres competencias y en una buena posición. Lo más importante es que estamos en casa, con nuestra gente, demostrar que queremos seguir estando en la lucha por la posición de arriba. Será un partido difícil, pero trabajado”, dijo el DT albo, Fernando Ortiz, abordando el proceso de recuperación que comenzó el lesionado Fernando de Paul.

“Ojalá tenga una recuperación pronta y podamos tenerlo en el campo”, comentó, junto con valorar el estreno en la portería alba de Gabriel Maureira.

“Se le dio esta oportunidad, pero está tranquilo. Lo más importante es que sepa dónde está ocupando el lugar, pero es joven, un proyecto interesante”, planteó Fernando Ortiz, que valoró positivamente su primera reunión con el nuevo encargado del club a nivel deportivo, Jaime Pizarro.

“Entiende y sabe de fútbol, y es padre del ”Vicho" Pizarro, algo nos podrá aportar de cómo jugar", planteó entre risas, junto con, ya en tono más serio, apuntar al foco que debe tener el equipo para recibir a Coquimbo Unido en el Monumental.

“Es bajarle los pies sobre la tierra a los jugadores, saber que no hemos conseguido nada y que queda mucho camino por recorrer. No significa que vamos a campeonar. Lo tienen que tomar como una final, como nos juegan todos”, cerró Fernando Ortiz.