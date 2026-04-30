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VIDEO. DT explota ante cuestionamientos tras ganarle al Atlético Mineiro: “Hacen cada pregunta boluda, qué malos que son”

Horacio Melgarejo no se contuvo ante la prensa local ante las consultas por la mínima diferencia con que Cienciano derrotó a los brasileños en Copa Sudamericana.

Carlos Madariaga

DT explota ante cuestionamientos tras ganarle al Atlético Mineiro: “Hacen cada pregunta boluda, qué malos que son”

DT explota ante cuestionamientos tras ganarle al Atlético Mineiro: “Hacen cada pregunta boluda, qué malos que son” / MIGUEL MARRUFFO

Una de las mayores sorpresas en lo que va de la semana de actividad en la Copa Sudamericana ocurrió en el Cuzco.

Allí, Cienciano reverdeció laureles al imponerse en su casa al Atlético Mineiro de Iván Román, 1-0 que los dejó líderes del grupo B.

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Sin embargo, en la conferencia post partido, el DT de los incaicos, Horacio Melgarejo, se molestó ante las consultas, con muchas poniendo el foco a la mínima diferencia con que su equipo logró imponerse.

Se nota que nunca jugaste al fútbol. Enfrentamos a un equipo con el que uno o dos jugadores de ellos pagan no solo a nuestro plantel, sino a los empleados y todo. Sé que algunas preguntas vienen con un poquito de maldad. Mi mamá hace 20 años tenía 70 kilos y ahora pesa 150″, dijo ante una de las preguntas, visiblemente incómodo.

“La siguiente o me paro o me voy. Acá parece que son todos de Mineiro o de Cuzco”, planteó Melgarejo, criticando el criterio de quienes fueron a la conferencia de prensa a preguntarle.

“Todos queremos ganar por más goles, pero los jugadores son seres humanos, se equivocan. El arquero rival también juega. Los periodistas, como nos vestimos de rojo, piensan que somos el Liverpool. Hacen cada pregunta boluda que no puedo creerlo, qué malos que son”, concluyó el molesto entrenador del Cienciano.

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