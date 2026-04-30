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Universidad de Concepción informa que Mineduc puso fin al financiamiento a los Programas de Talentos Académicos

Aunque la casa de estudios costeará la operación actual, advirtió que la sostenibilidad a largo plazo está condicionada a la evaluación presupuestaria estatal.

Mario Vergara

Joven de 22 años es baleado al interior de la Universidad de Concepción

Joven de 22 años es baleado al interior de la Universidad de Concepción / Sebastian Villarroel

La Universidad de Concepción (UdeC) emitió un comunicado urgente a la comunidad educativa del Programa de Talentos UdeC para informar sobre la crítica situación financiera que atraviesa la iniciativa. De acuerdo con lo informado por la Subsecretaría de Educación, los Programas de Talentos Académicos fueron eliminados de la Ley de Presupuestos de 2026, dejando a estas instancias sin el financiamiento ministerial que tradicionalmente percibían.

Ante este escenario, la institución ha tomado la determinación de asumir con recursos propios el patrocinio que anteriormente proveía el Ministerio de Educación, medida que beneficia directamente a 225 estudiantes del programa. Esta decisión busca “resguardar el proceso formativo y socioemocional de los niños, niñas y adolescentes con altas capacidades” que forman parte de la comunidad educativa.

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Respecto al funcionamiento inmediato, la UdeC confirmó que la Temporada de Otoño en curso se llevará a cabo sin modificaciones en los horarios ni días de clases originalmente informados a principios de año. Cualquier cambio futuro será comunicado oportunamente a los padres y apoderados a través de los canales oficiales de la casa de estudios.

Tras 21 años de trayectoria ininterrumpida y habiendo contribuido al desarrollo de más de 1.800 estudiantes, la universidad señaló que reafirma su compromiso con el talento regional.

No obstante, la autoridad universitaria fue enfática en transparentar que la continuidad del programa más allá del año 2026 no está garantizada. La subsistencia del proyecto dependerá de futuras decisiones presupuestarias a nivel gubernamental y de una evaluación de sostenibilidad financiera que deberá realizar la propia universidad.

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