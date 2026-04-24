No le puede ganar: Tabilo vuelve a caer ante su “bestia negra” y dice adiós al Masters de Madrid

Alejandro Tabilo (43°) se despidió del Masters 1.000 de Madrid este viernes tras caer en segunda ronda ante el número 14 del mundo, Jiri Lehecka.

El jugador checo ya se convirtió en la “bestia negra” de Tabilo, pues llevaba tres victorias sobre el chileno en el circuito ATP, y ahora sumó su cuarto triunfo, estirando así su invicto frente al “Jano”.

El partido comenzó a favor del tenista nacional, quien se impuso por 6-3 en el primer set. Sin embargo, el europeo se llevó la segunda manga por 7-6 (ganando 7-3 en el tie break) y también se quedó con el tercer parcial, superando por 6-4 al chileno.

En definitiva, Jiri Lehecka venció a Alejandro Tabilo por 3-6, 7-6 y 6-4 en dos horas y 10 minutos de juego. De esta manera, el checo avanzó a la tercera ronda del torneo y se enfrentará con el estadounidense Alex Michelsen (37°).

Con la derrota de Tabilo, más la eliminación que sufrió Garin el día de ayer, se acabó la participación chilena en el Masters 1.000 de Madrid.