“Cumbres Borrascosas” llega al streaming: la fecha y plataforma confirmada

Cumbres Borrascosas se convirtió en una de las películas más populares en lo que va del año, trayendo de regreso una historia clásica a la gran pantalla y quiere seguir emocionando al público.

Tras triunfar en los cines del mundo y conquistar la taquilla, llegando a recaudar más de $241 millones de dólares (con un presupuesto de $80 millones), el filme tiene todo listo para su llegada al streaming.

Catherine Earnshaw (Margot Robbie) y Heathcliff (Jacob Elordi reto) llegarán con todo el drama romántico a HBO Max, buscando aumentar su nivel de éxito.

Este lanzamiento global permitirá que los suscriptores del servicio accedan a la cinta sin cargos adicionales. Además, la compañía confirmó que comenzará a emitirla en su señal de cable, Hbo.

Lo mejor de todo es que el estreno digital de Cumbres Borrascosas está más cerca de lo que algunos pensaba y se sumará al catálogo de HBO Max este viernes 1 de mayo.

Detalles de la película

Escrita y dirigida por Emerald Fennell, esta adaptación traslada la narrativa de 1847 a una atmósfera que muchos críticos han tildado de “ópera pop” y que ha sabido cautivar a la audiencia.

La trama se centra en el vínculo destructivo entre Earnshaw y Heathcliff, donde el afecto se desdibuja para dar paso a una dependencia emocional asfixiante y a una venganza que atraviesa los años.

A diferencia de versiones anteriores, esta producción se aleja del romanticismo idealizado para sumergirse en las aristas más oscuras de la obra original, apoyándose en una banda sonora contemporánea y una estética visual vibrante que ha polarizado a la audiencia.