“Cumbres Borrascosas” llega al streaming: la fecha y plataforma confirmada
La película protagonizada por Margot Robbie y Jacob Elordi espera seguir triunfando tras su paso por los cines.
Cumbres Borrascosas se convirtió en una de las películas más populares en lo que va del año, trayendo de regreso una historia clásica a la gran pantalla y quiere seguir emocionando al público.
Tras triunfar en los cines del mundo y conquistar la taquilla, llegando a recaudar más de $241 millones de dólares (con un presupuesto de $80 millones), el filme tiene todo listo para su llegada al streaming.
Catherine Earnshaw (Margot Robbie) y Heathcliff (Jacob Elordi reto) llegarán con todo el drama romántico a HBO Max, buscando aumentar su nivel de éxito.
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Este lanzamiento global permitirá que los suscriptores del servicio accedan a la cinta sin cargos adicionales. Además, la compañía confirmó que comenzará a emitirla en su señal de cable, Hbo.
Lo mejor de todo es que el estreno digital de Cumbres Borrascosas está más cerca de lo que algunos pensaba y se sumará al catálogo de HBO Max este viernes 1 de mayo.
Detalles de la película
Escrita y dirigida por Emerald Fennell, esta adaptación traslada la narrativa de 1847 a una atmósfera que muchos críticos han tildado de “ópera pop” y que ha sabido cautivar a la audiencia.
La trama se centra en el vínculo destructivo entre Earnshaw y Heathcliff, donde el afecto se desdibuja para dar paso a una dependencia emocional asfixiante y a una venganza que atraviesa los años.
A diferencia de versiones anteriores, esta producción se aleja del romanticismo idealizado para sumergirse en las aristas más oscuras de la obra original, apoyándose en una banda sonora contemporánea y una estética visual vibrante que ha polarizado a la audiencia.
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