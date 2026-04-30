;

La gran pantalla recupera su brillo: La taquilla de 2026 marca un hito y deja atrás los números rojos

De la mano de grandes estrenos, estos primeros meses han recuperado números que no se veían desde antes de la pandemia.

José Campillay

Getty Images

Getty Images

Luego de años turbulentos y de mucha adversidad, la industria del cine finalmente tiene motivos para celebrar gracias a las cuentas positivas.

Tras secuelas de la crisis sanitaria por la pandemia y las huelgas de 2023, las salas han recuperado un flujo de espectadores que no se veía en más de 5 años.

Según datos de Comscore, el primer trimestre de 2026 ha cerrado con un incremento del 23% en los ingresos respecto al año anterior, consolidando el mejor arranque de temporada desde 2019.

Revisa también:

ADN

Este repunte ha sido impulsado por fenómenos masivos que han logrado sacar al público de sus sofás y priorizar la experiencia en los cines.

Títulos como Project Hail Mary, Super Mario Galaxy: la película y Cumbres Borrascosas, entre otros, han sido piezas clave para inyectar vitalidad a una cartelera que parecía estancada.

Una recuperación que trasciende los precios

Y si bien la inflación en Estados Unidos (y más países) ha influído en el alza de valor de los tickets, la mejora de recaudación en taquilla no responde únicamente a ello.

El dato fundamental es el retorno físico de las audiencias: se registra un 16% más de asistentes que en 2025. Entre Estados Unidos y Canadá, se han despachado 154 millones de entradas, una cifra que deja atrás el sombrío inicio del año pasado, cuando la industria tocó fondo con sus peores registros.

En este contexto, la recaudación de 1.770 millones de dólares lograda entre enero y marzo supera en 20 millones lo obtenido en 2023.

Algunos expertos en la industria atribuyen este repunte a una serie lanzamientos constantes, permitiendo que se dé “una cadencia de estrenos llamativos cada semana”, lo que revive el interés del espectador.

El horizonte de 2026

A pesar de las buenas noticias, el camino hacia la estabilidad financiera total aún es largo. Gigantes del sector como AMC reportaron pérdidas de 632 millones de dólares en 2025, tras varios ejercicios negativos. A

dam Aron, presidente ejecutivo de la cadena, advirtió en febrero que, si bien la oferta actual es la más potente desde antes de la pandemia: “Hará falta un 2027 similar para poder enterrar los números rojos”.

Sin embargo, el optimismo a nivel general prevalece ante un calendario cargado de apuestas seguras. La industria espera mantener este ritmo con destacados lanzamientos.

Spider-Man: Brand New Day, La Odisea, Toy Story 5, The Mandalorian & Grogu, Supergirl, Dune 3 y Avengers: Doomsday, son algunas de las películas que buscará compensar el desgaste actual. Además, aún hay que esperar a ver el impacto de El diablo viste a la moda 2 y Michael, recién estrenados.

Asimismo, a pesar de la incertidumbre que genera la compra de Warner Bros. por parte de Paramount, si se cumple la promesa de mantener un flujo de al menos 15 anuales, se podría sostener fácilmente el éxito en taquilla.

Contenido patrocinado

De la tienda de cómics al multiverso: Revelan imágenes del spin-off de querido personaje de &#039;The Big Bang Theory&#039;

De la tienda de cómics al multiverso: Revelan imágenes del spin-off de querido personaje de 'The Big Bang Theory'

Popular figura de TV arremete sin filtro tras acusada de ser infiel: &#039;Las redes sociales fueron crueles&#039;

Popular figura de TV arremete sin filtro tras acusada de ser infiel: 'Las redes sociales fueron crueles'

Ni Stephen King pudo con estas películas: las 3 que lo dejaron sin dormir

Ni Stephen King pudo con estas películas: las 3 que lo dejaron sin dormir

¡ALERTA POP!: Madonna y Sabrina Carpenter confirman colaboración oficial y esta es la fecha de estreno

¡ALERTA POP!: Madonna y Sabrina Carpenter confirman colaboración oficial y esta es la fecha de estreno

Auditor impactó en El Chacotero Sentimental con su preocupante situación: &#039;Debo 5 millones y me están buscando...&#039;

Auditor impactó en El Chacotero Sentimental con su preocupante situación: 'Debo 5 millones y me están buscando...'

De la lucha libre al cine de culto: Las tres joyas audiovisuales recomendadas por Patricia Rivera

De la lucha libre al cine de culto: Las tres joyas audiovisuales recomendadas por Patricia Rivera

De lo urbano a lo clásico: los looks que marcaron los premios Mujeres Latinas en la Música

De lo urbano a lo clásico: los looks que marcaron los premios Mujeres Latinas en la Música

Energía de cierre y nuevos comienzos tras llegada de Tauro: Revisa AQUÍ el horóscopo para esta semana

Energía de cierre y nuevos comienzos tras llegada de Tauro: Revisa AQUÍ el horóscopo para esta semana

Cuando el día no tiene pausa ni cambio de outfit

Cuando el día no tiene pausa ni cambio de outfit

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad