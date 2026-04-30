La gran pantalla recupera su brillo: La taquilla de 2026 marca un hito y deja atrás los números rojos

Luego de años turbulentos y de mucha adversidad, la industria del cine finalmente tiene motivos para celebrar gracias a las cuentas positivas.

Tras secuelas de la crisis sanitaria por la pandemia y las huelgas de 2023, las salas han recuperado un flujo de espectadores que no se veía en más de 5 años.

Según datos de Comscore, el primer trimestre de 2026 ha cerrado con un incremento del 23% en los ingresos respecto al año anterior, consolidando el mejor arranque de temporada desde 2019.

Este repunte ha sido impulsado por fenómenos masivos que han logrado sacar al público de sus sofás y priorizar la experiencia en los cines.

Títulos como Project Hail Mary, Super Mario Galaxy: la película y Cumbres Borrascosas, entre otros, han sido piezas clave para inyectar vitalidad a una cartelera que parecía estancada.

Una recuperación que trasciende los precios

Y si bien la inflación en Estados Unidos (y más países) ha influído en el alza de valor de los tickets, la mejora de recaudación en taquilla no responde únicamente a ello.

El dato fundamental es el retorno físico de las audiencias: se registra un 16% más de asistentes que en 2025. Entre Estados Unidos y Canadá, se han despachado 154 millones de entradas, una cifra que deja atrás el sombrío inicio del año pasado, cuando la industria tocó fondo con sus peores registros.

En este contexto, la recaudación de 1.770 millones de dólares lograda entre enero y marzo supera en 20 millones lo obtenido en 2023.

Algunos expertos en la industria atribuyen este repunte a una serie lanzamientos constantes, permitiendo que se dé “una cadencia de estrenos llamativos cada semana”, lo que revive el interés del espectador.

El horizonte de 2026

A pesar de las buenas noticias, el camino hacia la estabilidad financiera total aún es largo. Gigantes del sector como AMC reportaron pérdidas de 632 millones de dólares en 2025, tras varios ejercicios negativos. A

dam Aron, presidente ejecutivo de la cadena, advirtió en febrero que, si bien la oferta actual es la más potente desde antes de la pandemia: “Hará falta un 2027 similar para poder enterrar los números rojos”.

Sin embargo, el optimismo a nivel general prevalece ante un calendario cargado de apuestas seguras. La industria espera mantener este ritmo con destacados lanzamientos.

Spider-Man: Brand New Day, La Odisea, Toy Story 5, The Mandalorian & Grogu, Supergirl, Dune 3 y Avengers: Doomsday, son algunas de las películas que buscará compensar el desgaste actual. Además, aún hay que esperar a ver el impacto de El diablo viste a la moda 2 y Michael, recién estrenados.

Asimismo, a pesar de la incertidumbre que genera la compra de Warner Bros. por parte de Paramount, si se cumple la promesa de mantener un flujo de al menos 15 anuales, se podría sostener fácilmente el éxito en taquilla.