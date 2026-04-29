Actriz revela caótico matrimonio con Sylvester Stallone: “Era muy malo, psicológica y físicamente”

Para nadie es secreto que detrás de los reflectores de Hollywood, y las atractivas historias de sus estrellas, hay un sinfín de problemas en vivencias oscuras.

Esta vez, el foco vuelve a posarse sobre uno de los actores más icónicos de la industria, una leyenda del cine de acción: Sylvester Stallone.

De manera concreta, salieron a la luz nuevos episodios reveladores de una relación pasada en los cuales queda muy mal parado.

En una reciente y explosiva entrevista concedida al programa Belve de la cadena Rai 2, Brigitte Nielsen entregó detalles de lo caótico que fue su matrimonio con el actor.

Aunque Stallone hoy proyecta una imagen de estabilidad familiar a través de su docureality junto a Jennifer Flavin, el testimonio de quien fue segunda esposa dibuja un perfil mucho más oscuro.

Nielsen, quien compartió solo 19 meses de matrimonio con ‘Sly’ (entre 1985 y 1987), confesó que el arrepentimiento llegó apenas se apagaron las luces de la celebración de la noche de bodas.

Lo que comenzó como un romance de alto perfil durante la promoción de El guerrero rojo (película que marcó el debut de la actriz), se transformó rápidamente en una pesadilla. Según contó, el cambio de actitud de Sylvester fue inmediato.

“Algo cambió la misma noche de la boda. Terrible, algo que jamás olvidaré. La vida que estaba a punto de comenzar fue una tragedia. Él era muy malo, psicológica y físicamente”, reveló.

Pese a que la pareja llegó a colaborar en éxitos de taquilla como Rocky IV y Cobra, la dinámica interna estaba lejos de ser exitosa. La modelo describió un ambiente de inestabilidad y miedo constante: “Me sentía en peligro, no estaba bien. Era obsesivo”.

El mito del ‘Semental’ y la ‘Lista Negra’

Uno de los puntos más críticos de la entrevista abordó la intimidad de la pareja, donde Nielsen cuestionó la virilidad que Stallone proyectaba en sus películas de acción, atribuyendo sus problemas al consumo de sustancias para mejorar el rendimiento físico.

“Era terrible en la cama. El uso de esteroides le hizo mucho daño: más que un semental, parecía un conejo”, sentenció de forma tajante.

Sin embargo, el daño más duradero no habría sido físico ni emocional, sino profesional. La danesa denunció que, tras la ruptura en 1987, el estadounidense habría utilizado su enorme influencia en la industria para cerrarle las puertas de los grandes estudios.

“Existe algo llamado ‘lista negra’: cuando se enteraron de que ya no estaba con él, nadie me volvió a llamar”, confesó.