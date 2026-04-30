“No tenemos nada que esconder”: Presidente Kast reacciona al vínculo de ministra Steinert con exdefensor en causas de narcotráfico

Durante este jueves, el Presidente José Antonio Kast se refirió a los antecedentes conocidos sobre la declaración de patrimonio e intereses de la ministra de Seguridad, María Trinidad Steinert, en medio de cuestionamientos por su vínculo societario con un abogado que ha intervenido en causas de narcotráfico.

El Mandatario sostuvo que aún no ha revisado en detalle la información y que no maneja mayores antecedentes. “ No tenemos nada que esconder. Si ha aparecido alguna información, lo vamos a ir analizando”, afirmó brevemente.

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La situación se originó tras la publicación de La Segunda, donde se dio cuenta de que la secretaria de Estado declaró su participación en dos sociedades: “Tierra del Fuego” y “Inmobiliaria e Inversiones El Yunke Limitada”. Esta última fue constituida en partes iguales junto a su expareja, el abogado Rodrigo Irrazábal Izikson, según consta en escritura pública.

De acuerdo con los antecedentes, la sociedad fue creada en 2001 y mantiene actividades económicas vigentes ante el Servicio de Impuestos Internos.

El punto que ha generado cuestionamientos es que Irrazábal figura en el registro de la Contraloría General de la República que incluye a abogados que han tramitado causas vinculadas a la Ley 20.000 sobre tráfico ilícito de estupefacientes. Este listado es de carácter obligatorio y establece restricciones para quienes buscan ejercer funciones en el Estado.

Por ahora, desde el Ejecutivo no se han entregado más declaraciones sobre el caso, mientras se espera un análisis de los antecedentes y eventuales definiciones respecto a la situación de la ministra.