Al igual que Julio César Rodríguez: periodista de Chilevisión confirma que renunció tras varios años de trabajo

Esta semana se confirmó una nueva pérdida en Chilevisión. A través de sus redes sociales el periodista Pablo Yutronic anunció que no seguirá trabajando en la señal privada.

“¡Se baja el telón! Después de casi 3 años y medio, he decidido dejar el canal para tomar nuevos desafíos”, escribió en una publicación de Instagram.

“Me voy en un buen momento profesional, y más aún, conforme, tranquilo y satisfecho por la pega realizada”, contó junto a un fotografia con compañeros de su más reciente aventura en la pantalla.

A lo largo de su paso por el lugar, ejerció en distintos espacios, incluyendo el matinal Contigo en la mañana, donde hace no mucho se puso una cabeza de corpóreo y bailó durante una fiscalización vehicular. Eso sí, en su post admitió que guarda un cariño espacial por Contigo en directo.

“Crecí mucho tanto en lo personal, como en lo profesional. No es fácil, los cambios cuestan, pero se cierra una etapa y comienza otra. Agradecido siempre de quienes confiaron en mi, de mi jefatura, de mis compañeros, y de toda la gente con la que pude trabajar”, sumó.

“Ahora... a seguir creciendo y aprendiendo. El camino sigue. De eso se trata. ¡Gracias Chilevisión! ¡Lo pasé muy bien!”, cerró.

Varios seguidores, incluyendo otros comunicadores, le dedicaron bonitas palabras. “Todo el éxito del mundo en tu nuevo desafío. Eres un tremendo comunicador y mejor persona, y las buenas persona merecen que les vaya bien”, le dijo Roberto Cox.