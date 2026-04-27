Línea 8 del Metro avanza: SEA da luz verde a proyecto que unirá seis comunas de Santiago (conoce su recorrido)

Línea 8 del Metro avanza: SEA da luz verde a proyecto que unirá seis comunas de Santiago

El Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) recomendó aprobar el proyecto de la futura Línea 8 del Metro de Santiago, iniciativa que busca conectar seis comunas de la Región Metropolitana.

La decisión fue consignada en el Informe Consolidado de Evaluación (ICE), donde el organismo concluyó que la propuesta cumple con la normativa ambiental vigente y considera medidas adecuadas de mitigación.

El proyecto, ingresado en 2024, contempla una inversión cercana a los 1.900 millones de dólares y deberá ser revisado próximamente por la Comisión de Evaluación Ambiental regional, instancia que definirá su aprobación definitiva.

La nueva línea tendrá una extensión de 19 kilómetros y 14 estaciones, conectando Providencia con Puente Alto, además de atravesar Ñuñoa, Macul, Peñalolén y La Florida.

Uno de los principales beneficios será la reducción de los tiempos de viaje. Actualmente, el trayecto entre Providencia y Puente Alto toma cerca de 57 minutos, mientras que con la nueva línea se proyecta que se reduzca a alrededor de 23 minutos.

Además, la Línea 8 incorporará tres estaciones de combinación con la red existente: Los Leones (Líneas 1 y 6), Chile España (Línea 3) y Macul (Línea 4), lo que permitirá mejorar la conectividad del sistema.

Según estimaciones, el proyecto beneficiará a cerca de 1,9 millones de personas y su entrada en operación está prevista en dos etapas: un primer tramo en 2032 y la totalidad de la línea en 2033.

La iniciativa también considera la construcción de talleres y cocheras en Puente Alto, infraestructura clave para su funcionamiento.