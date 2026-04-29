Disney+ prepara un reboot live-action de Gasparín que promete ser mucho más oscuro y sombrío

La plataforma de streaming Disney+ se ha adjudicado uno de los proyectos más codiciados del mercado actual tras una intensa disputa comercial.

Se trata de una nueva versión live-action de Gasparín (Casper), que regresará a la pantalla chica bajo una mirada contemporánea y, según reportes, con un tono mucho más sombrío que el material original.

El proyecto nace de una colaboración estratégica entre gigantes de la industria. Steven Spielberg, quien ya ejerció como productor ejecutivo en la película de 1995, regresa en el mismo rol para esta nueva apuesta.

La ejecución creativa recaerá en manos de Rob Letterman y Hilary Winston, un dúo que ya ha cosechado éxitos en la casa de Mickey Mouse con la serie sobrenatural Escalofríos.

Letterman, conocido por su trabajo en Pokémon: Detective Pikachu, no solo escribirá y producirá la serie junto a Winston, sino que también asumirá las labores de dirección.

Aunque los detalles específicos de la trama se mantienen bajo estricta confidencialidad, fuentes especializadas en la industria sugieren que esta reinvención se alejará de la estética puramente infantil.

El concepto se describe como una “actualización moderna de la clásica historia de fantasmas”, y se perfila como un “matiz oscuro”, siguiendo una exitosa fórmula ya por Netflix en Merlina al abordar el legado de la Familia Addams.

Al igual que en el filme de los años 90, se espera que la serie combine actores reales con avanzados efectos digitales (CGI) para dar vida a Casper.

Un largo camino de los derechos

La llegada de Casper en Disney+ es un todo hito corporativo, ya que representa la primera vez que un proyecto de Universal Studio Group (UCP) llega al servicio de streaming.

La estructura de producción refleja una todo un entramado de adquisiciones históricas. Hay que tener en cuenta que el personaje (y su historia de origen) fue creado para cortos animados en 1945, pasando a Harvey Comics en los años 50.

En 2001 Harvey fue comprada por Classic Media, que posteriormente fue adquirida por DreamWorks Animation en el año 2012.

Finalmente, DreamWorks pasó a manos de NBCUniversal en 2016, alzándose como una coproducción entre DreamWorks Animation TV y UCP.

Ahora, esta nueva producción marcará un nuevo capítulo para un personaje que ha protagonizado cinco series animadas y múltiples cómics desde su debut hace más de 80 años.

De momento, el proyecto se encuentra en las primeras etapas de desarrollo, por lo que aún no se han confirmado nombres para el elenco ni una ventana tentativa de estreno.