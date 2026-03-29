Antonelli sigue haciendo historia en la Fórmula 1: gana el GP de Japón y rompe otro increíble récord

Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) sigue haciendo historia en la Fórmula 1. El joven piloto italiano, ganador de la última carrera en China, volvió a repetir la hazaña y se quedó con el Gran Premio de Japón, disputado en la madrugada de este domingo en el circuito de Suzuka.

El piloto de 19 años cruzó la meta con una cómoda ventaja de 13,7 segundos sobre el australiano Oscar Piastri (McLaren), que acabó en el segundo lugar. El podio lo completó Charles Leclerc (Ferrari), mientras que su compañero George Russell llegó cuarto.

Más atrás arribaron Lando Norris (McLaren, 5°), Lewis Hamilton (Ferrari, 6°), Pierre Gasly (Alpine, 7°), Max Verstappen (Red Bull, 8°), Liam Lawson (RB, 9°) y Esteban Ocon (Haas, 10°).

Respecto a los latinoamericanos, el brasileño Gabriel Bortoleto (Audi) concluyó 13°, el argentino Franco Colapinto (Alpine) acabó 16° y el mexicano Sergio “Checo” Pérez (Cadillac) arribó 17°.

El nuevo récord que rompió Kimi Antonelli

Con esta nueva victoria, Antonelli, con 19 años y 216 días, se convirtió en el líder más joven de un campeonato en la historia de la Fórmula 1, superando el registro de 21 y 72 días con el que Sebastián Vettel se puso al frente de la F1 en 2008.

Cabe recordar que el piloto de Mercedes ganó hace dos semanas en China su primera carrera de F1, convirtiéndose en el segundo ganador más joven de la historia. Por si fuera poco, en ese mismo Gran Premio, también hizo historia al transformarse en el piloto más joven en conseguir una pole position.

En cuanto a la tabla actual, el italiano lidera con 72 puntos, nueve más que su compañero George Russell y con 23 de ventaja sobre Leclerc.

Ahora, la Fórmula 1 se tomará una pausa debido a las cancelaciones de las carreras en Bahréin y Arabia Saudita debido a los conflictos bélicos en Medio Oriente. La acción recién volverá el domingo 3 de mayo con el Gran Premio de Miami.