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¿Hubo desacato diplomático? El veredicto de Cancillería sobre las supuestas gestiones ocultas por candidatura de Bachelet

El ministerio puso fin a la controversia por el apoyo a la exmandataria, mientras México y Brasil consolidan su respaldo a la postulación en Nueva York.

Mario Vergara

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GETTY IMAGES / Fotoholica Press

El Ministerio de Relaciones Exteriores dio por finalizada la investigación interna iniciada el pasado 22 de abril para indagar eventuales gestiones de funcionarios a favor de la candidatura de Michelle Bachelet a la Secretaría General de la ONU. Tras una semana de diligencias a cargo de la Subsecretaría de Relaciones Exteriores, la cartera liderada por Francisco Pérez Mackenna informó que no se encontraron pruebas que acrediten una vulneración a las instrucciones vigentes.

La controversia se originó luego de que el gobierno del Presidente José Antonio Kast retirara oficialmente su apoyo a la postulación de Bachelet el pasado 24 de marzo. En dicha oportunidad, se instruyó estrictamente a todas las embajadas y misiones diplomáticas abstenerse de realizar cualquier gestión relacionada con la materia.

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Las sospechas de una posible desobediencia se centraban en funcionarios que formaron parte del equipo de la exembajadora ante la ONU, Paula Narváez.

Sin embargo, desde la Cancillería señalaron que, una vez concluida la investigación directa, “no se han encontrado indicios de que se hayan vulnerado las instrucciones”, señala La tercera.

Con este resultado, el ministerio cierra un flanco de tensión interna que buscaba determinar si se habían desoído las órdenes del Ejecutivo en el organismo multilateral.

Mientras el gobierno chileno mantiene su postura de prescindencia, la candidatura de Michelle Bachelet continúa su curso con el respaldo explícito de los gobiernos de México y Brasil. La propia ex jefa de Estado agradeció este apoyo el pasado 21 de abril durante la presentación formal de su postulación en Nueva York ante los 193 estados miembros de las Naciones Unidas.

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