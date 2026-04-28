Audax Italiano volvió a hacer de las suyas este martes en la Copa Sudamericana y, en su visita a Barracas Central, rescató un empate 1-1 en Buenos Aires en la última jugada del partido.

El único tanto del encuentro para los argentinos fue obra de Rodrigo Bogarín (41′), quien con un remate desde la medialuna del área venció a Tomás Ahumada, que pudo haber hecho algo más.

¡PRIMER GOL DE LA HISTORIA DE BARRACAS CENTRAL A NIVEL INTERNACIONAL! Rodrigo Bogarín marcó el primer tanto del Guapo en la #Sudamericana y puso el 1-0 ante Audax Italiano.



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Los “itálicos” tuvieron la gran chance de igualar en el minuto 74, cuando el árbitro sancionó un penal por una fuerte falta del arquero Juan Espínola sobre Marcelo Ortiz. Sin embargo, el propio guardameta se redimió atajando el disparo de Rodrigo Cabral.

¡ENORME LO DE ESPÍNOLA! El arquero de Barracas Central tapò el penal de Audax Italiano. ¿Siguió el consejo del Gallego Insúa?



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Finalmente, el cuadro de La Florida consiguió su premio en el final del partido, cuando Favian Loyola (90+4′) sacó un tremendo zurdazo desde afuera del área tras una magnífica jugada individual.

¡GOLAZO DE AUDAX ITALIANO EN EL FINAL! Sobre la hora, Favian Loyola la clavó en el ángulo y puso el 1-1 contra Barracas Central en la #Sudamericana.



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Con este empate en Buenos Aires, Audax Italiano quedó en el segundo lugar del Grupo G con 4 puntos. Por su parte, Barracas Central se quedó en 3 unidades.