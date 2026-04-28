VIDEOS. El golazo al último minuto con que Audax Italiano rescató un punto ante Barracas Central en Copa Sudamericana
Cuando parecía que los “itálicos” se volvían a Chile con las manos vacías, Favian Loyola sacó un zapatazo espectacular.
Audax Italiano volvió a hacer de las suyas este martes en la Copa Sudamericana y, en su visita a Barracas Central, rescató un empate 1-1 en Buenos Aires en la última jugada del partido.
El único tanto del encuentro para los argentinos fue obra de Rodrigo Bogarín (41′), quien con un remate desde la medialuna del área venció a Tomás Ahumada, que pudo haber hecho algo más.
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Los “itálicos” tuvieron la gran chance de igualar en el minuto 74, cuando el árbitro sancionó un penal por una fuerte falta del arquero Juan Espínola sobre Marcelo Ortiz. Sin embargo, el propio guardameta se redimió atajando el disparo de Rodrigo Cabral.
Finalmente, el cuadro de La Florida consiguió su premio en el final del partido, cuando Favian Loyola (90+4′) sacó un tremendo zurdazo desde afuera del área tras una magnífica jugada individual.
Con este empate en Buenos Aires, Audax Italiano quedó en el segundo lugar del Grupo G con 4 puntos. Por su parte, Barracas Central se quedó en 3 unidades.
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