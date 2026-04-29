“Es un privilegio”: Jaime Pizarro vuelve a Colo Colo con rol ejecutivo al interior del club

Este miércoles se reunió el remozado directorio de Blanco y Negro para tomar sus primeras determinaciones al mando de la orgánica que rige los destinos de Colo Colo.

Al respecto, se mantuvo a Aníbal Mosa como presidente y a Eduardo Loyola como vicepresidente, además de incorporar oficialmente a caras nuevas, como la del exministro Nicolás Monckeberg.

“Me he quedado afónico en este estadio gritando por los ídolos y he estado en diversas etapas, es un tremendo honor a estas alturas de mi carrera contribuir con un grano de arena. Hay más calma, más paz en la instititución y que nos va a permitir avanzar”, explicó el político en conferencia de prensa.

Otra de las caras nuevas en el directorio de Blanco y Negro es Jaime Pizarro, quien fue electo para tener un cargo ejecutivo, donde estará a cargo de la dirección deportiva de todas las áreas del club.

“Siempre es un privilegio volver, sustentando uno de los pilares de esta institución, que es lo deportivo. El proceso de creación de talento y desarrollo de los deportistas es muy atractivo. Poder contribuir a articularlo adecuadamente es cada vez más exigente, contribuir a potenciar lo que está desarrollando el club son aspectos a considerar para continuar hacia adelante y hacer que nuestra institución siga creciendo”, enfatizó el ex Ministro del Deporte en el Monumental.