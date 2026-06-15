Expectación mundial: países reaccionan a acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán

Estados Unidos e Irán anunciaron un acuerdo de paz en todos los frentes, incluyendo el Líbano, para poner fin a la guerra en Oriente Medio que comenzó el 28 de febrero y permitir la reapertura del Estrecho de Ormuz.

Naciones Unidas y la UE piden una “paz duradera”

“Este es un paso crucial hacia una solución pacífica del conflicto”, subrayó el Secretario General de la ONU, António Guterres, en un comunicado, agradeciendo a varios países, entre ellos Pakistán, su papel de mediadores.

“Espero con ansias el fin de esta costosa guerra y el restablecimiento total de la libertad de navegación en el Estrecho de Ormuz”, expresó el António Costa, presidente del Consejo Europeo, que reúne a los jefes de Estado y de Gobierno de la UE, y añadió que los europeos están dispuestos a contribuir a una “paz duradera”.

Francia pide paz para el Líbano y acuerdo nuclear

El presidente francés, Emmanuel Macron, por su parte, pidió el establecimiento de un alto el fuego sólido y duradero en el Líbano, tras el ataque israelí contra los suburbios del sur de Beirut que dejó tres muertos más el domingo.

El presidente francés también afirmó que la misión marítima internacional establecida por Francia y el Reino Unido estaba dispuesta a apoyar la reapertura del estrecho de Ormuz.

En un video publicado el domingo por la noche en Instagram a su llegada a Evian, donde comienza este lunes la cumbre del G7, declaró que “el objetivo será observar las consecuencias de este acuerdo, el apoyo al Líbano, la reapertura a largo plazo del estrecho de Ormuz y, por supuesto, la conclusión de un acuerdo sobre armas nucleares y misiles balísticos en Irán”.

“También analizaremos las vías para diversificar las rutas energéticas fuera de la región y así reducir nuestra dependencia”, y por lo tanto, “las consecuencias de la crisis en Oriente Medio para nuestras economías”, explicó.

“Quisiera felicitar al presidente Trump, así como a los mediadores de Pakistán, Qatar y otros países que contribuyeron a este avance decisivo. Llevamos mucho tiempo abogando por la desescalada, y este es precisamente el progreso que esperábamos”, declaró el primer ministro británico, Keir Starmer, en un comunicado.

“Ahora debemos centrarnos en la plena implementación del memorando de entendimiento para garantizar la reapertura del estrecho y asegurar que permanezca abierto de forma total y permanente, así como en la finalización de los detalles del acuerdo nuclear”, añadió.

Alemania y Austria esperan un Medio Oriente más seguro

El canciller alemán, Friedrich Merz, celebró el acuerdo y felicitó “al presidente Trump y a la parte iraní por este avance diplomático. Esto puede allanar el camino hacia una economía global revitalizada y un Oriente Medio más seguro. Es crucial implementarlo con determinación”.

Su par austriaco, Christian Stocker, instó “a todas las partes a garantizar la pronta y completa aplicación del memorando, incluida la apertura permanente del estrecho de Ormuz para garantizar la libertad de navegación de conformidad con el derecho internacional. Este acuerdo abre una ventana para las negociaciones hacia un Oriente Medio más estable y seguro, y exhorto a todas las partes a participar de forma constructiva. Esto incluye abordar los programas nucleares y de misiles balísticos de Irán”.

Canadá, Turquía y Qatar, advierten contra provocaciones y nuevas escaladas

El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, subrayó en un mensaje publicado en la red social X “la necesidad de evitar cualquier retórica, provocación o acción que pueda exacerbar las tensiones en el período previo a la firma del acuerdo, y de mantenerse vigilantes ante cualquier posible acto de sabotaje”.

“Mientras continúan las negociaciones, instamos a todas las partes a mantener un diálogo de buena fe y a abstenerse de cualquier escalada. Canadá sigue en estrecho contacto con sus socios y está dispuesto a apoyar los esfuerzos para lograr la estabilidad y una paz duradera en la región, incluido el Líbano”, coincidió en X el primer ministro canadiense, Mark Carney.

El Ministerio de Exteriores de Qatar, en tanto, expresó en un comunicado su “pleno apoyo a todos los esfuerzos e iniciativas encaminados a fortalecer la seguridad y la estabilidad regionales”.

Japón, Australia y Nueva Zelanda piden soluciones de largo aliento

La primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, expresó su esperanza de que “el libre paso y la navegación segura en el estrecho de Ormuz se garanticen de manera efectiva, y que se alcance un acuerdo final sobre el programa nuclear iraní y otros asuntos lo antes posible”.

Australia advirtió que “la moderación continua y el diálogo constructivo” serían esenciales para garantizar una paz duradera. “Irán debe abordar las preocupaciones de larga data sobre su programa nuclear y la amenaza que representa para la seguridad internacional”, declararon el primer ministro Anthony Albanese y la ministra de Exteriores Penny Wong en un comunicado conjunto.

El primer ministro neozelandés, Christopher Luxon, por su parte, celebró la reapertura del estrecho de Ormuz, afirmando que “esto ayudará a restablecer rutas comerciales estables, garantizar el suministro de combustible y mantener nuestra economía en marcha”.