La escalofriante teoría sobre la muerte de Gaspi que se viralizó tras accidente aéreo: “Lo más aterrador y triste...”

La muerte de Gaspi, nombre artístico del youtuber argentino Gaspar Prim Díaz, generó una ola de homenajes y mensajes de despedida en redes sociales.

El creador de contenido murió a los 23 años en un accidente de helicóptero ocurrido en Río de Janeiro, Brasil, donde también falleció el músico estadounidense Oliver Tree.

Tras conocerse la noticia, varios seguidores comenzaron a revisar antiguos videos del influencer y encontraron una serie de detalles que rápidamente alimentaron una teoría viral: la idea de que Gaspi habría dejado señales sobre su propia muerte.

Uno de los registros más comentados es La vuelta, video publicado por Gaspi en diciembre de 2024, donde hablaba de su regreso a internet después de un periodo de ausencia.

En esa producción, usuarios detectaron la aparición del número “06-14” en un taxi, que en formato estadounidense puede leerse como 14 de junio, fecha en que murió el youtuber. “Lo mas aterrador y triste es ver la fecha que decia el auto...”, se lee en un comentario.

La coincidencia provocó impacto porque el video ya tenía un tono más íntimo y reflexivo. Gaspi abordaba el peso de la exposición pública, las críticas y el efecto que internet había tenido en su vida.

Otro detalle que comenzó a circular aparece en Gaspi Camino a la Velada, una producción de ficción y comedia. Según seguidores, en el minuto 14:06 se ve una referencia a un helicóptero, elemento que algunos asociaron con el accidente en Brasil.

También se viralizó una escena de uno de sus últimos videos, donde aparece un helicóptero entregando una caja. Dentro de la narrativa, el momento se mezcla con una idea de cambio de vida y con una frase que llamó la atención después de su muerte: “Llévame con Dios”.