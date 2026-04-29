;

El drama de un ex U de Chile: “Tuve convulsiones, perdí el conocimiento; acá estoy solo, lejos de mi familia”

El exdelantero azul Rodrigo Contreras se sinceró sobre su difícil presente en Colombia y no descartó una posible salida de Millonarios. “Veremos qué pasa de acá a junio”, reconoció.

Bastián Lizama

Getty Images

Getty Images / John Vizcaino

Las últimas semanas han sido una verdadera pesadilla para el exdelantero de Universidad de Chile, Rodrigo Contreras. Tras un fuerte golpe en el duelo de Copa Sudamericana ante Boston River, el atacante argentino sufrió una emergencia médica que lo llevó de urgencia a la clínica, dejándolo fuera de competencia y generando preocupación en su entorno.

Luego de reaparecer este martes en el empate sin goles frente a São Paulo, el exgoleador azul entregó declaraciones que no pasaron desapercibidas y dejó abierta la puerta a una posible salida del elenco cafetero en el mercado de junio, al reconocer lo complejo que se le ha hecho estar lejos de su familia.

Revisa también:

ADN

“Venía de estar una semana en cama con el golpe del otro día. Tuve convulsiones, pérdida de conocimiento. Quería jugar igual, pero no dimensionaba las cosas. Estuve internado varios días y después una semana en reposo”, relató sobre el episodio que sufrió hace algunas semanas.

Luego, el ‘Tucu’ reconoció que “fueron días muy duros para mí, la pasé muy mal. Estoy solo acá en Bogotá, con mi familia lejos, con mi hijo muy lejos. Cuando pasan este tipo de cosas uno se replantea muchas cosas. Veremos qué pasa de acá a junio y ya veré lo que quiero hacer".

Consultado sobre su futuro en Millonarios, Contreras sembró dudas y no descartó una eventual salida. “No sé, quiero descansar, quiero recuperar tiempo con mi familia. Llevo tres años y medio lejos de mi hijo, de mi familia, así que veremos qué pasa. Cada vez se me hace más difícil en lo personal estar lejos de ellos”, respondió.

“Mientras esté acá en el club voy a dar lo mejor de mí y voy a ayudar a mi equipo a que pueda conseguir grandes cosas”, concluyó el delantero de 30 años.

Contenido patrocinado

De la tienda de cómics al multiverso: Revelan imágenes del spin-off de querido personaje de &#039;The Big Bang Theory&#039;

De la tienda de cómics al multiverso: Revelan imágenes del spin-off de querido personaje de 'The Big Bang Theory'

Popular figura de TV arremete sin filtro tras acusada de ser infiel: &#039;Las redes sociales fueron crueles&#039;

Popular figura de TV arremete sin filtro tras acusada de ser infiel: 'Las redes sociales fueron crueles'

Ni Stephen King pudo con estas películas: las 3 que lo dejaron sin dormir

Ni Stephen King pudo con estas películas: las 3 que lo dejaron sin dormir

¡ALERTA POP!: Madonna y Sabrina Carpenter confirman colaboración oficial y esta es la fecha de estreno

¡ALERTA POP!: Madonna y Sabrina Carpenter confirman colaboración oficial y esta es la fecha de estreno

Auditor impactó en El Chacotero Sentimental con su preocupante situación: &#039;Debo 5 millones y me están buscando...&#039;

Auditor impactó en El Chacotero Sentimental con su preocupante situación: 'Debo 5 millones y me están buscando...'

De la lucha libre al cine de culto: Las tres joyas audiovisuales recomendadas por Patricia Rivera

De la lucha libre al cine de culto: Las tres joyas audiovisuales recomendadas por Patricia Rivera

De lo urbano a lo clásico: los looks que marcaron los premios Mujeres Latinas en la Música

De lo urbano a lo clásico: los looks que marcaron los premios Mujeres Latinas en la Música

Energía de cierre y nuevos comienzos tras llegada de Tauro: Revisa AQUÍ el horóscopo para esta semana

Energía de cierre y nuevos comienzos tras llegada de Tauro: Revisa AQUÍ el horóscopo para esta semana

Cuando el día no tiene pausa ni cambio de outfit

Cuando el día no tiene pausa ni cambio de outfit

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad