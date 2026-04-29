El drama de un ex U de Chile: “Tuve convulsiones, perdí el conocimiento; acá estoy solo, lejos de mi familia”

Las últimas semanas han sido una verdadera pesadilla para el exdelantero de Universidad de Chile, Rodrigo Contreras. Tras un fuerte golpe en el duelo de Copa Sudamericana ante Boston River, el atacante argentino sufrió una emergencia médica que lo llevó de urgencia a la clínica, dejándolo fuera de competencia y generando preocupación en su entorno.

Luego de reaparecer este martes en el empate sin goles frente a São Paulo, el exgoleador azul entregó declaraciones que no pasaron desapercibidas y dejó abierta la puerta a una posible salida del elenco cafetero en el mercado de junio, al reconocer lo complejo que se le ha hecho estar lejos de su familia.

“Venía de estar una semana en cama con el golpe del otro día. Tuve convulsiones, pérdida de conocimiento. Quería jugar igual, pero no dimensionaba las cosas. Estuve internado varios días y después una semana en reposo”, relató sobre el episodio que sufrió hace algunas semanas.

Luego, el ‘Tucu’ reconoció que “fueron días muy duros para mí, la pasé muy mal. Estoy solo acá en Bogotá, con mi familia lejos, con mi hijo muy lejos. Cuando pasan este tipo de cosas uno se replantea muchas cosas. Veremos qué pasa de acá a junio y ya veré lo que quiero hacer".

Consultado sobre su futuro en Millonarios, Contreras sembró dudas y no descartó una eventual salida. “No sé, quiero descansar, quiero recuperar tiempo con mi familia. Llevo tres años y medio lejos de mi hijo, de mi familia, así que veremos qué pasa. Cada vez se me hace más difícil en lo personal estar lejos de ellos”, respondió.

“Mientras esté acá en el club voy a dar lo mejor de mí y voy a ayudar a mi equipo a que pueda conseguir grandes cosas”, concluyó el delantero de 30 años.