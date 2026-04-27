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Remezón en Blanco y Negro: dos históricos directores dejarán sus cargos tras la OPA anunciada por Aníbal Mosa

Según información de ADN Deportes, Alfredo Stöhwing y Ángel Maulén darán un paso al costado en la próxima Junta de Accionistas.

Bastián Lizama

Cristián Alvarado

Remezón en Blanco y Negro: dos históricos directores dejarán sus cargos tras la OPA anunciada por Aníbal Mosa

Remezón en Blanco y Negro: dos históricos directores dejarán sus cargos tras la OPA anunciada por Aníbal Mosa / Diego Martin

Blanco y Negro enfrenta una semana decisiva. Como cada año, la concesionaria que rige los destinos de Colo Colo realizará su Junta Ordinaria de Accionistas el próximo miércoles 29 de abril, en la que se elegirá la nueva directiva para presidir la sociedad anónima.

A falta de dos días para la cita y en medio de la expectación por la resolución de la oferta pública de acciones (OPA) impulsada por Aníbal Mosa para hacerse con el control total del “Cacique”, dos integrantes de la actual dirigencia darán un paso al costado y dejarán sus cargos de manera definitiva.

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Según información de ADN Deportes, Alfredo Stöhwing y Ángel Maulén, integrantes del bloque Vial-Ruiz Tagle, no continuarán como directores de Blanco y Negro.

Con este movimiento, el sector opositor a Mosa quedará representado únicamente por Diego González dentro del directorio. Sin embargo, tampoco se descarta la salida de este último.

Con esta nueva configuración, Aníbal Mosa ya no necesitaría los dos votos del Club Social y Deportivo para ser reelegido como presidente de Blanco y Negro, por lo que su continuidad al mando de la testera alba estaría prácticamente asegurada.

Así las cosas, habrá que esperar hasta el miércoles para conocer cómo quedará conformada la nueva mesa directiva de Blanco y Negro. Todo esto, mientras el empresario puertomontino avanza en la compra de acciones que lo convertirían en el máximo controlador de Colo Colo.

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