Deep Purple vuelve a Chile: la histórica banda se presentará en el Movistar Arena

Una de las piedras fundacionales en la historia del rock vuelve a Chile. Deep Purple, pioneros del hard rock y referentes del heavy metal, aterriza el próximo 8 de diciembre de 2026 en el Movistar Arena en el marco de una nueva gira internacional.

Con más de 18 shows en el país y 58 años de historia, los británicos confirman su legado como una de las grandes leyendas del rock, sumando su novena visita a Chile para una cita que exige estar presente.

Con más de 100 millones de discos vendidos y actualmente liderados por Ian Gillan, junto a Roger Glover, Ian Paice, Don Airey y Simon McBride, la banda vive una etapa de renovación creativa que combina experiencia, virtuosismo y una energía escénica electrizante que sigue conquistando audiencias en todo el mundo.

Deep Purple mantiene un presente activo. En 2024 lanzaron su más reciente álbum, =1, marcando una nueva etapa sonora, y ya trabajan en nuevo material con miras a los próximos años. Ese impulso se traduce en una intensa agenda internacional que reafirma su vigencia como una de las bandas en vivo más sólidas del circuito global.

La preventa será para clientes BancoEstado, los que obtendrán un 20% de descuento, pagando exclusivamente con las tarjetas BancoEstado, desde el jueves 7 de mayo a las 10:00 de la mañana por sólo 24 horas o hasta agotar stock.

La venta general comenzará una vez que se agote la preventa. Las entradas estarán disponibles en Punto Ticket.