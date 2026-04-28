El Departamento de Estado anunció este martes la creación de una emisión limitada de pasaportes conmemorativos para celebrar el 250 aniversario de los Estados Unidos. La característica más distintiva de este nuevo documento es la inclusión de una fotografía del presidente Donald Trump, lo que lo convierte en el primer mandatario vivo en la historia del país en aparecer en un documento oficial de viaje.

El concepto, que presenta una imagen del rostro de Trump sobre un sello dorado con su firma en una página interior, fue aprobado el pasado lunes tras meses de consideración. Se estima que entre 25.000 y 30.000 ejemplares estarán disponibles para los solicitantes que acudan presencialmente a la oficina de pasaportes de Washington D.C. poco antes del 4 de julio.

Detalles del diseño conmemorativo

El portavoz del Departamento de Estado, Tommy Pigott, enfatizó que, pese a los cambios visuales, los pasaportes mantendrán todas las características de seguridad estándar. Entre las modificaciones de diseño destacan:

Portada: Las palabras “Estados Unidos de América” figurarán en letras doradas en la parte superior y “Pasaporte” en la inferior, invirtiendo el orden tradicional.

Las palabras “Estados Unidos de América” figurarán en letras doradas en la parte superior y “Pasaporte” en la inferior, invirtiendo el orden tradicional. Contraportada: Incluirá una pequeña bandera estadounidense laminada en oro con el número 250 rodeado de estrellas.

Incluirá una pequeña con el número 250 rodeado de estrellas. Contenido histórico: A diferencia de los modelos actuales que solo muestran a presidentes fallecidos —como Washington, Jefferson, Roosevelt y Lincoln en el Monte Rushmore—, esta edición sitúa la imagen del presidente en ejercicio en un lugar protagónico.

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Aumento de la visibilidad presidencial

Esta medida forma parte de una serie de iniciativas destinadas a incorporar el nombre y la imagen de Trump en elementos de alta visibilidad del Estado. Según los reportes, existen esfuerzos paralelos para:

Incluir su firma en todos los nuevos billetes de dólar.

de dólar. Acuñar una moneda conmemorativa de oro con su efigie.

con su efigie. Rebautizar instalaciones como el Instituto de la Paz y el Kennedy Center con su nombre.

y el con su nombre. Construir un nuevo salón de baile en la Casa Blanca y un arco monumental en una de las entradas a Washington.

Aunque el pasaporte conmemorativo será el documento predeterminado para quienes realicen el trámite en la oficina de la capital, los ciudadanos que prefieran el diseño estándar podrán seguir solicitándolo a través de internet o en otras sedes regionales.