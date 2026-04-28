Alerta sanitaria en el extremo norte: seremi de Salud advierte riesgo por brote de sarampión en Perú

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La Seremi de Salud de Arica y Parinacota emitió una advertencia urgente dirigida a la comunidad y, muy especialmente, a quienes planean cruzar la frontera con Perú.

La medida responde a un brote activo de sarampión detectado en las regiones de Puno y Moquegua, zonas que mantienen un alto flujo de intercambio con el extremo norte de Chile.

La autoridad sanitaria, encabezada por Carla Quepec, calificó la probabilidad de importación del virus como de moderada a alta.

La preocupación aumenta debido a la celebración de la Fiesta de la Vendimia en Moquegua este fin de semana, evento masivo que tradicionalmente convoca a un gran número de ariqueños.

De acuerdo a la información oficial, el reporte peruano evidencia un escenario complejo: en la región de Puno ya se contabilizan 27 casos confirmados y decenas de casos sospechosos en evaluación.

La mayoría de los afectados son menores de 10 años, aunque también se han registrado contagios en adultos de hasta 35 años.

Las autoridades peruanas han confirmado que existe transmisión comunitaria activa, lo que significa que el virus circula libremente en la población local.

En este contexto, la Seremi de Arica ha reforzado la vigilancia en la red asistencial y hace un llamado perentorio a la inmunización antes de viajar (en caso de ser necesario).

¿Quiénes deben vacunarse antes de un viaje?

La autoridad sanitaria recordó que los grupos que deben contar con su esquema de vacunación al día son:

Nacidos entre 1971 y 1981: Personas en este rango que no tengan certificación de haber recibido dos dosis de la vacuna (Sarampión, Rubéola y Parotiditis) después de los 12 meses de vida.

Personas en este rango que no tengan certificación de haber recibido dos dosis de la vacuna (Sarampión, Rubéola y Parotiditis) después de los 12 meses de vida. Lactantes: Niños de entre 6 y 11 meses con 29 días de edad deben recibir una dosis por lo menos dos semanas antes del viaje.

Niños de entre 6 y 11 meses con 29 días de edad deben recibir una dosis por lo menos dos semanas antes del viaje. Niños mayores de un año: Aquellos que solo tengan una dosis deben recibir la segunda, respetando un intervalo mínimo de cuatro semanas desde la primera.

Asimismo, hay que tener en cuenta que la inmunidad contra el virus se alcanza aproximadamente dos semanas después de la inoculación.

El llamado de la autoridad sanitaria es recurrir y cumplir con la vacuna antes de viajar a Perú. Esto, recordando que la disposición es completamente gratuita y está disponible en el sistema asistencial.

Información y prevención

Aunque el sarampión fue eliminado oficialmente de Chile en 1992, la baja cobertura de vacunación en países vecinos y el aumento de los viajes internacionales han vuelto a poner en riesgo a la población local.

Las autoridades locales instan a la población a actuar con responsabilidad para evitar que el sarampión vuelva a establecerse en territorio nacional.

Ante la presencia de síntomas como fiebre alta, manchas rojas en la piel (exantema), tos y conjuntivitis, se debe acudir de inmediato a un centro de salud.