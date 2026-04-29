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Premios Pulsar 2026 revela lista de nominados: Sinaka, Mon Laferte y Cancamusa destacan

Desde artistas emergentes hasta figuras consolidadas de la música chilena, la premiación ya definió a sus candidatos.

Felipe Romo

Foto de Sinaka: Instagram @s1naka | Fotos de Mon Laferte y Cancamusa: Agencia UNO

Foto de Sinaka: Instagram @s1naka | Fotos de Mon Laferte y Cancamusa: Agencia UNO

Los Premios Pulsar 2026 dieron a conocer la lista de nominados en las distintas categorías de esta nueva edición, con una amplia presencia de destacados artistas nacionales.

Entre los candidatos a “Canción del Año” figura Sinaka por su tema Senda Bellakona, junto a Mon Laferte con Otra noche de llorar. También aparecen Cancamusa, Gepe y Javiera Mena en la competencia.

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En cuanto a los artistas emergentes, los nominados son Anttonias, Alfilera, La Brea, Helíade y Decanto.

Por su parte, en “Mejor Álbum de Música Urbana”, destacan Paloma Mami con Códigos de muñeca, además de EasyKid, DrefQuila y Kidd Voodoo.

Las categorías de los Premios Pulsar 2026:

  • Mejor Álbum Pop

Cancamusa — Dopamina

Mon Laferte — Femme Fatale

Javiera Mena — Inmersión

Gonzalo Yáñez — La Energía

Kuina — Buenos Valores Malos Modales

  • Mejor Álbum Rock

Chini.png — Vía Lo Orozco

Niños del Cerro — Alma Tadema

Bbs Paranoicos — Claroscuro

Candelabro — Deseo, Carne y Voluntad

Quivik — Manantial

  • Mejor Álbum de Música Tradicional Folclórica Chilena

Marcela Moreira — Añañuca

Calichal — Calichal 45 Años / Fiesta y Tradición

Pati Díaz — Canta un Canario en la Gloria

Catalina y las Bordonas de Oro — De Encuentros y Ausencias

Rubén Fernández Beltrán — La Vida en 6/8

  • Mejor Álbum Jazz

Federico Dannemann — Cuerda al Aire

Pascuala Ilabaca y Fauna / SDC Big Band / José Moraga — El Secreto de los Arbustos

Claudio Rubio — Ella Lleva el Fuego

Mapocho Orquesta — Ilusiones Ópticas

Joaquín Fuentes — Quinta Temporada

  • Mejor Álbum Fusión y Raíz Latinoamericana

La Orquesta del Viento — Brujos

Trashumante Comparsa en Movimiento — Con un Poquito de Alegría

Yorka — Kumbita

Chola y Gitano — Miel y Hiel

Sol del Río — Sol

  • Mejor Álbum Metal

Intrascendence — Intrascendence

Timecode — La Ruptura del Equilibrio

Engrupid Pipol — Quadragenta At Finem Mundi

Sikario — Re-Elegant and Merciless Revenge

Mawiza — Ül

  • Mejor Álbum de Música Electrónica

Potenciómetro — Crema

Francisco Riffo — Hyperme

Chicarica — Invierno en la Playa

Segunda Mordida — Mundo

Sebastián Vergara — Vigilia

  • Mejor Álbum Tropical

Paula Rivas — Aurora

Moral Distraída — Congativa

Lali de la Hoz — La Plena es que Sí

Banda Conmoción — Purgatorio Carnaval

Jordan — Supercumbia Volumen 2

  • Mejor Álbum Balada o Música Romántica

Milena Antonia — Boleros

Gloria Simonetti — Con los Años Cantados

Dindi Jane — Debut & Despedida

El Último Viaje — Huellas

Gamuza — La Amistad Hecha Bolero

  • Mejor Álbum Rap, Reggae y R&B

Flor de Rap — Adicción

Aerstame — El Tao del Lobo

Utopiko & Ceaese — Focus Daily

Hiru — La Esencia

Ana Tijoux & Hordatoj — Serpiente de Madera

  • Mejor Álbum Música Urbana

Paloma Mami — Códigos de Muñeka

DrefQuila — Después del Sol

Sinaka — El Nuevo Sonido

Easykid — I’m Part

Kidd Voodoo — Satirología Vol. 3

  • Mejor Cantautor/a

Paz Court — Casa

Camila Moreno — La Primera Luz

Elizabeth Morris — Lo Sencillo y lo Sutil

Tata Barahona — Puntadas

Nano Stern — Refugio

  • Intérprete Vocal del Año

Chinoy

Fernando Ubiergo

Gloria Simonetti

Jordan

Mon Laferte

  • Mejor Nuevo/a Artista

Anttonias

Alfilera

Hesse Kassel

Javiera Electra

Nacio

  • Mejor Videoclip

Princesa Alba — “Gay”

Chini.png — “Tímida”

María y los Templos — “Aspirinas”

22ruzz — “Explícito”

Dënver — “A Pedacitos”

  • Canción del Año

“Dopamina” — Cancamusa & Gepe

“Mar de Coral” — Javiera Mena

“Otra Noche de Llorar” — Mon Laferte

“Senda Bellakona” — Sinaka

“Voy Creciendo” — Rubio

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