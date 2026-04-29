Premios Pulsar 2026 revela lista de nominados: Sinaka, Mon Laferte y Cancamusa destacan
Desde artistas emergentes hasta figuras consolidadas de la música chilena, la premiación ya definió a sus candidatos.
Los Premios Pulsar 2026 dieron a conocer la lista de nominados en las distintas categorías de esta nueva edición, con una amplia presencia de destacados artistas nacionales.
Entre los candidatos a “Canción del Año” figura Sinaka por su tema Senda Bellakona, junto a Mon Laferte con Otra noche de llorar. También aparecen Cancamusa, Gepe y Javiera Mena en la competencia.
Revisa también
En cuanto a los artistas emergentes, los nominados son Anttonias, Alfilera, La Brea, Helíade y Decanto.
Por su parte, en “Mejor Álbum de Música Urbana”, destacan Paloma Mami con Códigos de muñeca, además de EasyKid, DrefQuila y Kidd Voodoo.
Las categorías de los Premios Pulsar 2026:
- Mejor Álbum Pop
Cancamusa — Dopamina
Mon Laferte — Femme Fatale
Javiera Mena — Inmersión
Gonzalo Yáñez — La Energía
Kuina — Buenos Valores Malos Modales
- Mejor Álbum Rock
Chini.png — Vía Lo Orozco
Niños del Cerro — Alma Tadema
Bbs Paranoicos — Claroscuro
Candelabro — Deseo, Carne y Voluntad
Quivik — Manantial
- Mejor Álbum de Música Tradicional Folclórica Chilena
Marcela Moreira — Añañuca
Calichal — Calichal 45 Años / Fiesta y Tradición
Pati Díaz — Canta un Canario en la Gloria
Catalina y las Bordonas de Oro — De Encuentros y Ausencias
Rubén Fernández Beltrán — La Vida en 6/8
- Mejor Álbum Jazz
Federico Dannemann — Cuerda al Aire
Pascuala Ilabaca y Fauna / SDC Big Band / José Moraga — El Secreto de los Arbustos
Claudio Rubio — Ella Lleva el Fuego
Mapocho Orquesta — Ilusiones Ópticas
Joaquín Fuentes — Quinta Temporada
- Mejor Álbum Fusión y Raíz Latinoamericana
La Orquesta del Viento — Brujos
Trashumante Comparsa en Movimiento — Con un Poquito de Alegría
Yorka — Kumbita
Chola y Gitano — Miel y Hiel
Sol del Río — Sol
- Mejor Álbum Metal
Intrascendence — Intrascendence
Timecode — La Ruptura del Equilibrio
Engrupid Pipol — Quadragenta At Finem Mundi
Sikario — Re-Elegant and Merciless Revenge
Mawiza — Ül
- Mejor Álbum de Música Electrónica
Potenciómetro — Crema
Francisco Riffo — Hyperme
Chicarica — Invierno en la Playa
Segunda Mordida — Mundo
Sebastián Vergara — Vigilia
- Mejor Álbum Tropical
Paula Rivas — Aurora
Moral Distraída — Congativa
Lali de la Hoz — La Plena es que Sí
Banda Conmoción — Purgatorio Carnaval
Jordan — Supercumbia Volumen 2
- Mejor Álbum Balada o Música Romántica
Milena Antonia — Boleros
Gloria Simonetti — Con los Años Cantados
Dindi Jane — Debut & Despedida
El Último Viaje — Huellas
Gamuza — La Amistad Hecha Bolero
- Mejor Álbum Rap, Reggae y R&B
Flor de Rap — Adicción
Aerstame — El Tao del Lobo
Utopiko & Ceaese — Focus Daily
Hiru — La Esencia
Ana Tijoux & Hordatoj — Serpiente de Madera
- Mejor Álbum Música Urbana
Paloma Mami — Códigos de Muñeka
DrefQuila — Después del Sol
Sinaka — El Nuevo Sonido
Easykid — I’m Part
Kidd Voodoo — Satirología Vol. 3
- Mejor Cantautor/a
Paz Court — Casa
Camila Moreno — La Primera Luz
Elizabeth Morris — Lo Sencillo y lo Sutil
Tata Barahona — Puntadas
Nano Stern — Refugio
- Intérprete Vocal del Año
Chinoy
Fernando Ubiergo
Gloria Simonetti
Jordan
Mon Laferte
- Mejor Nuevo/a Artista
Anttonias
Alfilera
Hesse Kassel
Javiera Electra
Nacio
- Mejor Videoclip
Princesa Alba — “Gay”
Chini.png — “Tímida”
María y los Templos — “Aspirinas”
22ruzz — “Explícito”
Dënver — “A Pedacitos”
- Canción del Año
“Dopamina” — Cancamusa & Gepe
“Mar de Coral” — Javiera Mena
“Otra Noche de Llorar” — Mon Laferte
“Senda Bellakona” — Sinaka
“Voy Creciendo” — Rubio
Sigue a ADN.cl en Google Discover
Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed.