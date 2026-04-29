Mosa establece sus cuatro prioridades tras la renovación del directorio de Blanco y Negro / ERNESTO GUEVARA/AGENCIA UNO

Este miércoles se desarrolló la Junta de Acconistas de Blanco y Negro, instancia en la que se produjeron cambios importantes en el directorio.

Con la salida del bloque Vial-Ruiz Tagle, Aníbal Mosa tuvo vía libre para la conformación de la orgánica, con nombres como los de Jaime Pizarro y Nicolás Monckeberg.

Así las cosas, el mandamás de Blanco y Negro afianzó su control en Colo Colo. “Es una responsabilidad muy grande que estoy dispuesto a asumir con la misma transparencia y trabajo que en los 15 años que llevo en esta institución. Es de esperar que comience una nueva era en Blanco y Negro, que tengamos tranquilidad y proyectar el futuro de la institución a mediano y largo plazo. No tengo ninguna intención de desprenderme de mis acciones”, dijo, valorando el modelo que puede darse en el club con su control mayoritario.

“Esto no tiene que ver con temas personales, queremos estabilidad en la institución. No es una realización personal, antes teníamos muchas dificultades para ponernos de acuerdo y ahora deberíamos tener más tranquilidad. Es darle gobernabilidad”, planteó Mosa, fijando sus prioridades en esta nueva etapa.

“Transparencia, trabajo y dedicación, eso le puedo ofrecer al colocolino. Tenemos que subirnos todos a este barco y remar para el mismo lado, sacar el estadio adelante, profundizar nuestro trabajo en divisiones juveniles, fortalecer el primer equipo para volver al ruedo internacional y fortalecer la rama femenina”, comentó, también poniendo el foco en la gerencia deportiva.

“Podemos agilizar los procesos especialmente en ventana de contrataciones, espero tener una administración más ágil”, cerró Aníbal Mosa.