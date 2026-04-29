La Roja Femenina vuelve al Estadio Nacional tras siete años y va por un récord histórico: “Queremos marcar un hito”

Luego de siete años de ausencia, la selección chilena femenina volverá a jugar en el Estadio Nacional para enfrentar a Ecuador por la octava fecha de la Liga de Naciones, en busca de la clasificación al repechaje para el Mundial de Brasil 2027.

La noticia fue confirmada por el subsecretario de Deportes, Andrés Otero, quien anunció que todas las selecciones nacionales comenzarán a disputar sus compromisos en el recinto de Ñuñoa.

“Es un día histórico. Estamos en el recinto deportivo más importante de nuestro país y hoy se transforma en algo que debió serlo siempre: el estadio de todas las selecciones chilenas. Queremos que nuestra Roja se juegue la cancha de jugar este repechaje acá y ojalá ante 45 mil personas”, afirmó la autoridad.

El histórico récord que buscará romper La Roja Femenina en el Estadio Nacional

Pero el retorno del equipo de Luis Mena a Ñuñoa no solo tendrá un componente deportivo, sino que también intentará marcar un hito: llenar el Estadio Nacional y batir el récord de asistencia en el fútbol femenino en Chile.

La mejor marca actual pertenece al duelo entre Colo Colo y la U en 2023, cuando 19.966 personas llegaron al Monumental. Para intentar superarla, la ANFP liberará entradas a $2.500, que comenzarán a venderse este jueves a través de PuntoTicket.

“Queremos marcar un hito y ese fue el primer mensaje que tomamos con las autoridades. No vamos a venir a cumplir para jugar en el Nacional. Queremos dejar un récord y estamos seguros de que lo vamos a lograr”, señaló el gerente de Operaciones y Seguridad de la ANFP, Felipe de Pablo.

Por su parte, la delantera y referente de La Roja Femenina, Yanara Aedo, valoró la posibilidad de volver a jugar en Ñuñoa. “Como selección, pero sobre todo como fútbol femenino, es un sueño cumplido. Es primera vez que la selección femenina juega una eliminatoria mundialista acá y esperemos que la gente nos pueda acompañar. Es una instancia única para poder meternos a un repechaje y clasificar a la selección a un Mundial", declaró la futbolista de Colo Colo.

Cabe recordar que el partido entre Chile y Ecuador por la octava fecha de la Liga de Naciones Femenina se jugará el viernes 5 de junio a las 17:00 horas. El combinado nacional marcha en el cuarto lugar de la tabla con 10 puntos, mientras que la “Tri” es quinta con 8 unidades, a falta de solo dos fechas. Un triunfo como local dejaría a La Roja muy cerca de asegurar el repechaje.