Turista española alucina tras encontrarse con peculiar detalle en Santiago: “Esto parece una serie de Disney”

Distintos rincones de Chile han causado furor entre extranjeros que visitan por primera vez el país. Tal es el caso de la creadora de contenidos española, Violeta Rodríguez, popularmente conocida como “@lamadrilenafavorita”.

La europea publicó un video en el que se encontraba transitando por las calles de Providencia. Fue allí, donde se encontró con una particular situación que cautivó su atención.

Justo en frente del Mercado Urbano Tobalaba (MUT) había un grupo de personas practicando danza. En el registro, la joven se mostró sorprendida por lo que vieron sus ojos.

“Sabes lo guay que es estar en Erasmus (programa de la Unión Europea que presta apoyo a la educación) en Chile e ir caminando y encontrarte clases de baile espontáneas. Esto sí es felicidad”, expresó la española.

En el mismo video la europea mostró que se trataba de una iniciativa de “baile social”, realizada por parte de Rocket Swing Santiago.

“Vale, esto es súper bacán, como dicen aquí. O sea, se unen a ser felices y bailar lo que han practicado. Y tienen un talento, parece esto la peli ‘La La Land’”, manifestó.

En la descripción del registro, Rodríguez catalogo la experiencia como: “Esto parece una serie de Disney Channel”.