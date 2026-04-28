Lisa Kudrow rompe el silencio sobre el ambiente “brutal” en el set de ‘Friends’: “Había mucha maldad”

No hay dudas de que Friends es una de las series más populares de la historia y que marcó un hito en la televisión, siendo una de las sitcom inspiración para varios títulos siguientes.

Sin embargo, a pesar de dejar una huella imborrable en la cultura popular, contar con millones de fanáticos y consagrarse en su género, no se trataba de una comedia perfecta.

Y es que detrás de cámaras no solo existía un ambiente grato entre el grupo de protagonista, ya que en las sombras sucedía algo fuera de lo normal.

Lisa Kudrow, quien dio vida a Phoebe Buffay, compartió detalles inéditos y crudos sobre el comportamiento del equipo de guionistas durante las diez temporadas que la producción estuvo al aire en NBC.

En una reciente entrevista con The Times of London, la actriz no escatimó en calificativos para describir la atmósfera que se vivía tras bambalinas, señalando que el equipo de escritores (compuesto mayoritariamente por hombres) ejercía una presión constante y, en ocasiones, violenta hacia el elenco.

Según contó, el nivel de exigencia por proteger el guion llegaba a niveles hostiles. Recordó cómo los escritores reaccionaban con furia si un actor olvidaba una línea o si el chiste no lograba la reacción esperada en el set.

“Definitivamente había mucha maldad detrás de escena (...) No olviden que grabábamos frente a una audiencia en vivo de 400 personas, y si arruinabas una de las frases de estos escritores o no obtenía la respuesta perfecta, ellos podían decir: ‘¿Es que la perra no puede leer? Ni siquiera lo está intentando. Arruinó mi línea’“, relató Kudrow.

Fantasías sexuales

Más allá de las críticas profesionales, Lisa detalló un ambiente cargado de comentarios inapropiados dirigidos hacia sus compañeras de reparto, Jennifer Aniston (Rachel) y Courteney Cox (Monica).

Reveló que, durante las largas jornadas nocturnas, los guionistas centraban sus conversaciones en temas ajenos al trabajo creativo para el programa.

“Los hombres se quedaban despiertos hasta tarde discutiendo sus fantasías sexuales sobre Jennifer y Courteney. Era intenso”, añadió la intérprete.

A pesar de calificar el trato como “brutal”, explicó que en aquel momento optó por distanciarse emocionalmente de esos comentarios para poder cumplir con su labor en la serie, que solía extenderse hasta altas horas de la madrugada.

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Un historial de polémicas

Las declaraciones de Lisa Kudrow coinciden con un capítulo legal oscuro en la historia de la serie. A principios de la década de los 2000, Amaani Lyle, quien trabajó como asistente de guion en 1999 durante la sexta temporada, presentó una demanda contra Warner Bros. Television.

La trabajadora denunció que los escritores hacían comentarios racistas y sexuales de forma recurrente mientras ella se veía obligada a tomar notas de todo lo que se decía en la sala.

Aunque el caso llegó hasta la Corte Suprema, el tribunal finalmente falló en contra de Lyle, argumentando que ese comportamiento “grosero” era, supuestamente, parte necesaria del proceso creativo en una comedia de ese estilo.