VIDEO. Muere a los 91 años, Roger Sweet, creador de He-Man y los Amos del Universo
El deceso del diseñador de juguetes se dio a conocer durante la noche de este martes.
El mundo de las series de animación está de luto. Esto luego de que se diera a conocer la partida de Roger Sweet, conocido diseñador de juguetes y creador de He-Man.
El sitio de espectáculos, TMZ, dio a conocer la noticia y reveló que el creador del icónico personaje de la década de los 80 mantenía una lucha contra la demencia.
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En conversación con dicho medio, su esposa, Marlene, declaró que Roger Sweet falleció pacíficamente en el centro de cuidados donde estaba internado.
Roger Sweet trabajó en los años 70 y 80 y se le atribuye la creación de He-Man tras presentar diversos conceptos.
Una de sus últimas apariciones en público fue la serie documental de Netflix The Toys That Made Us donde se dio a conocer el proceso creativo detrás de la concepción de He-Man y los Amos del Universo.
La muerte de Roger Sweet llega meses antes del estreno de la película Masters of the Universe la cual estará protagonizada por Nicholas Galitzine como He-Man.
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