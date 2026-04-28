Muere a los 91 años, Roger Sweet, creador de He-Man y los Amos del Universo

El mundo de las series de animación está de luto. Esto luego de que se diera a conocer la partida de Roger Sweet, conocido diseñador de juguetes y creador de He-Man.

El sitio de espectáculos, TMZ, dio a conocer la noticia y reveló que el creador del icónico personaje de la década de los 80 mantenía una lucha contra la demencia.

En conversación con dicho medio, su esposa, Marlene, declaró que Roger Sweet falleció pacíficamente en el centro de cuidados donde estaba internado.

Roger Sweet trabajó en los años 70 y 80 y se le atribuye la creación de He-Man tras presentar diversos conceptos.

Una de sus últimas apariciones en público fue la serie documental de Netflix The Toys That Made Us donde se dio a conocer el proceso creativo detrás de la concepción de He-Man y los Amos del Universo.

La muerte de Roger Sweet llega meses antes del estreno de la película Masters of the Universe la cual estará protagonizada por Nicholas Galitzine como He-Man.