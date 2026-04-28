;

VIDEO. Muere a los 91 años, Roger Sweet, creador de He-Man y los Amos del Universo

El deceso del diseñador de juguetes se dio a conocer durante la noche de este martes.

Nicolás Lara Córdova

Muere a los 91 años, Roger Sweet, creador de He-Man y los Amos del Universo

El mundo de las series de animación está de luto. Esto luego de que se diera a conocer la partida de Roger Sweet, conocido diseñador de juguetes y creador de He-Man.

El sitio de espectáculos, TMZ, dio a conocer la noticia y reveló que el creador del icónico personaje de la década de los 80 mantenía una lucha contra la demencia.

Revisa también:

ADN

En conversación con dicho medio, su esposa, Marlene, declaró que Roger Sweet falleció pacíficamente en el centro de cuidados donde estaba internado.

Roger Sweet trabajó en los años 70 y 80 y se le atribuye la creación de He-Man tras presentar diversos conceptos.

Una de sus últimas apariciones en público fue la serie documental de Netflix The Toys That Made Us donde se dio a conocer el proceso creativo detrás de la concepción de He-Man y los Amos del Universo.

La muerte de Roger Sweet llega meses antes del estreno de la película Masters of the Universe la cual estará protagonizada por Nicholas Galitzine como He-Man.

Contenido patrocinado

De la tienda de cómics al multiverso: Revelan imágenes del spin-off de querido personaje de &#039;The Big Bang Theory&#039;

De la tienda de cómics al multiverso: Revelan imágenes del spin-off de querido personaje de 'The Big Bang Theory'

Popular figura de TV arremete sin filtro tras acusada de ser infiel: &#039;Las redes sociales fueron crueles&#039;

Popular figura de TV arremete sin filtro tras acusada de ser infiel: 'Las redes sociales fueron crueles'

Ni Stephen King pudo con estas películas: las 3 que lo dejaron sin dormir

Ni Stephen King pudo con estas películas: las 3 que lo dejaron sin dormir

¡ALERTA POP!: Madonna y Sabrina Carpenter confirman colaboración oficial y esta es la fecha de estreno

¡ALERTA POP!: Madonna y Sabrina Carpenter confirman colaboración oficial y esta es la fecha de estreno

Auditor impactó en El Chacotero Sentimental con su preocupante situación: &#039;Debo 5 millones y me están buscando...&#039;

Auditor impactó en El Chacotero Sentimental con su preocupante situación: 'Debo 5 millones y me están buscando...'

De la lucha libre al cine de culto: Las tres joyas audiovisuales recomendadas por Patricia Rivera

De la lucha libre al cine de culto: Las tres joyas audiovisuales recomendadas por Patricia Rivera

De lo urbano a lo clásico: los looks que marcaron los premios Mujeres Latinas en la Música

De lo urbano a lo clásico: los looks que marcaron los premios Mujeres Latinas en la Música

Energía de cierre y nuevos comienzos tras llegada de Tauro: Revisa AQUÍ el horóscopo para esta semana

Energía de cierre y nuevos comienzos tras llegada de Tauro: Revisa AQUÍ el horóscopo para esta semana

Cuando el día no tiene pausa ni cambio de outfit

Cuando el día no tiene pausa ni cambio de outfit

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad