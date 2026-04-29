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VIDEO. Hincha arremetió contra todos en la junta de accionistas de Blanco y Negro: atención a lo que dijo de Javier Correa

“Como pueblo albo necesitamos algo más que incertidumbre: exigimos certezas, claridad y transparencia”, afirmó el sujeto ante la mirada de Aníbal Mosa.

Javier Catalán

FOTO:ERNESTO GUEVARA/AGENCIA UNO

FOTO:ERNESTO GUEVARA/AGENCIA UNO / ERNESTO GUEVARA/AGENCIA UNO

Este miércoles se realizó la Junta Ordinaria de Accionistas de Blanco y Negro, instancia en la que se eligió el nuevo directorio de la concesionaria, el cual estará encargado de tomar decisiones clave para el presente y futuro de Colo Colo.

En medio de la reunión, uno de los accionistas minoritarios pidió la palabra y leyó un mensaje con duras críticas hacia los actuales dirigentes, incluyendo un extracto dirigido directamente a Javier Correa.

“Como pueblo albo necesitamos algo más que incertidumbre: exigimos certezas, claridad y transparencia. ¿Qué sucede con el estadio y su prometida remodelación? ¿Cómo es posible que existan recursos para pagar sueldos a jugadores como Marcos Bolados o Salomón Rodríguez, pero no para asegurar contratos dignos a trabajadores que sostienen, con esfuerzo silencioso, el día a día del club?”, comenzó señalando el hincha.

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En la misma línea, el accionista arremetió con dureza contra el delantero Javier Correa: “¿Hasta cuándo se permitirá que representantes inserten a sus jugadores como mercancía, como si vestir esta camiseta fuera una oportunidad cualquiera y no un privilegio sagrado? ¿Cuánto más habrá que tolerar a delanteros soberbios que, tras empujar la pelota bajo el arco, mandan a callar a quienes les pagan el sueldo y se calzan con audacia la jineta de Arellano?”, cuestionó.

“¿Qué fue de los responsables de Milán y Martina? ¿En qué rincón del olvido se archivó la justicia? ¿Por qué se decide pagar la deuda ahora, cuando históricamente Blanco y Negro se limitó a cubrir intereses, considerando que aún quedan nueve años de concesión?”, cerró el hincha ante la atenta mirada de Aníbal Mosa.

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