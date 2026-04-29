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Gary Medel saca lecciones tras el triunfo sobre Barcelona: “Tenemos que ser más constantes en todos los torneos”

El “Pitbull” destacó su regreso a las canchas tras casi un mes.

Carlos Madariaga

Gary Medel saca lecciones tras el triunfo sobre Barcelona: “Tenemos que ser más constantes en todos los torneos”

Gary Medel saca lecciones tras el triunfo sobre Barcelona: “Tenemos que ser más constantes en todos los torneos” / MARCOS PIN

Gary Medel pudo entrar los últimos 14 minutos en el triunfo de la UC sobre Barcelona por Copa Libertadores, tras lo cual destacó las virtudes del equipo para imponerse en Guayaquil.

“Fue un partido en que nos merecimos la victoria. Fue un partido de Copa Libertadores, en un grupo muy complicado, pero estamos punteros y arriba”, planteando cómo pudieron sobreponerse a las condiciones en Ecuador.

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No estamos muy acostumbrados a esta humedad y calor, pero hicimos un gran primer tiempo, podríamos haber aprovechado mejor las oportunidades y espacios que generamos. En el segundo nos echamos atrás y nos empezamos a complicar, pero feliz del triunfo”, resaltó el “Pitbull”, valorando la victoria en los cálculos para meterse en octavos de final.

“Somos un equipo grande y vinimos a ganar los tres puntos, hicimos nuestro partido y estamos felices por este triunfo. Ahora nos tocan dos partidos importantes en casa para llegar bien a la última fecha contra Boca Juniors”, dijo Gary Medel, autocrítico respecto de lo que va de temporada en la UC.

Hemos sido irregulares en todo, tenemos que ser más constantes en todos los ámbitos. Hay competencia interna sana, es bueno que sumemos, hay que ser más equilibrados”, concluyó en Guayaquil.

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