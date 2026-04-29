Exfuncionario de la PDI es baleado tras resistirse a asalto en su local comercial en Conchalí

Durante la tarde de este martes, un comerciante resultó herido a bala tras resistirse a un asalto ocurrido en la comuna de Conchalí, en la Región Metropolitana.

El hecho se registró en un almacén ubicado en calle Eduardo Frei Montalva, hasta donde llegaron dos sujetos, uno de ellos armado, con la intención de concretar un robo.

De acuerdo con los antecedentes, los individuos intentaron perpetrar el delito de manera violenta, momento en que el dueño del local —quien corresponde a un exfuncionario de la Policía de Investigaciones (PDI)— se resistió, siendo baleado en una de sus piernas.

Pese al ataque, los antisociales no lograron concretar el robo y huyeron del lugar en dirección desconocida. La víctima fue trasladada a un centro asistencial, donde se mantiene fuera de riesgo vital.

Las diligencias quedaron a cargo de personal policial, que trabaja en la identificación y paradero de los responsables.