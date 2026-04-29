Programación equipos chilenos en Copa Libertadores y Sudamericana: ¿Qué partidos se juegan hoy, 29 de abril, y quién transmite por TV? / ERNESTO GUEVARA/AGENCIA UNO

Hoy, miércoles 29 de abril, comienza la disputa de la tercera fecha de la fase de grupos tanto de la Copa Libertadores como de la Copa Sudamericana.

En esta jornada habrá presencia nacional en ambas competencias.

¿Quién juega Copa Libertadores por Chile hoy 29 de abril?

Universidad Católica disputará su segundo partido de visitante en el torneo enfrentando a Barcelona de Ecuador en el Estadio Monumental de Guayaquil desde las 20:00 horas.

El choque por el grupo B será transmisión de ADN Deportes y por TV en las señales de Chilevisión, ESPN y la plataforma Disney+.

¿Quién juega Copa Sudamericana por Chile hoy 29 de abril?

Palestino estará a cargo de la representación nacional en este torneo recibiendo a Gremio de Porto Alegre en el Municipal de La Cisterna desde las 20:30 horas, enfrentamiento que será transmisión de ADN Deportes y por TV en las señales de ESPN y Disney+.