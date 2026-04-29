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El enojo del “Pipa” Benedetto con sus compañeros tras los goles de Católica en Guayaquil: “Así no, la conch...”

El delantero argentino aprovechó la pausa de hidratación para reprender a los futbolistas de Barcelona.

Felipe Romo

El enojo del “Pipa” Benedetto con sus compañeros tras los goles de Católica en Guayaquil: “Así no, la conch...”

Universidad Católica tuvo un arranque furioso en Guayaquil ante Barcelona por la Copa Libertadores. En los 22 minutos de partido, los “Cruzados” ya estaban 2-0 arriba con goles de Zampedri y Montes.

Fue tras el segundo tanto de la visita que el árbitro detuvo las acciones para la primera pausa de hidratación del cotejo, momento donde el delantero argentino Darío Benedetto se dirigió a sus compañeros.

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Así no, la concha puta de sus madres, así no. Las charlas que quieran muchachos, pero las ganas tienen que estar eh”, comenzó diciendo el ex Boca Juniors.

El “Pipa” no se detuvo y alentó a los futbolistas de Barcelona a mejorar la presentación que estaban dando de local: “Hay que pelear las pelotas, ¿Qué pasa viejo?“.

El momento fue captado por la transmisión oficial del partido y se viralizó rápidamente en redes sociales.

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