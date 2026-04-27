José Antonio Neme destapa las razones de su rechazo a Chilevisión: “Las condiciones…”

Este lunes, el periodista José Antonio Neme se refirió por primera vez a la millonaria oferta que recibió para dejar Mega y partir hacia Chilevisión para así reemplazar a Julio César Rodríguez, quien dejó la señal televisiva a principios de abril.

En contexto, la periodista Paula Escobar de Zona de Estrellas dio a conocer hace unos días que en Chilevisión estaban dispuestos a pagar 400 millones de pesos por José Antonio Neme, pero que este habría rechazado

En el último episodio de Only Friends, Raquel Argandoña le preguntó al periodista al respecto.

“¿Por qué no aceptaste las lucas de CHV y te quedaste en Mega?“, fue la consulta lanzada a José Antonio Neme.

“Me quedé porque estoy contento acá, no tanto por la plata. Me han tratado muy bien”, comenzó explicando el periodista.

“Me gusta rentabilizar mi trabajo, pero es muy difícil que yo salga de Mega porque aquí las condiciones son muy buenas y tengo un equipo muy bueno”, indicó José Antonio Neme.

Sumado a esto, el panelista de Mucho Gusto argumentó que quienes trabajan con él deben soportar su personalidad, algo que lo tiene cómodo actualmente en Mega.