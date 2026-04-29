“El Gobierno va a hacer lo que quiera”: estudiantes secundarios convocan protesta nacional para el próximo 14 de mayo

“Si no protestamos, el Gobierno va a hacer lo que quiera”: estudiantes convocan nueva jornada nacional de protestas / Oscar Guerra

Un proceso de rearticulación del movimiento estudiantil se evidenció en las últimas semanas, con movilizaciones en Santiago y regiones en rechazo a medidas educacionales y al alza del costo de la vida.

La jornada más reciente fue un “mochilazo” en la Alameda, que implicó un despliegue de Carabineros y dejó algunos incidentes a la altura del metro Universidad Católica, aunque los organizadores evaluaron positivamente la convocatoria.

“Si no protestamos, el Gobierno va a hacer lo que quiera”

Desde la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios, su vocera Darlene Marilef afirmó: “Estamos rearticulando el movimiento estudiantil porque sabemos que si no protestamos, el Gobierno va a hacer lo que quiera y eso no lo vamos a permitir”.

En la misma línea, Aranza Díaz, de la Red de Solidaridad Estudiantil, sostuvo que las protestas son “una respuesta ante un gobierno que solo busca criminalizarnos y no atender la urgencia y las crisis”.

Las movilizaciones también se registraron en ciudades como Valparaíso, Los Andes y Temuco, y ya se convocó a una protesta nacional para el 14 de mayo.

Entre las principales demandas, los estudiantes han manifestado su rechazo a iniciativas como “escuelas protegidas”, posibles recortes a beneficios de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas y cuestionamientos al sistema de financiamiento estudiantil, como el CAE.

En paralelo, persisten episodios de violencia en liceos emblemáticos como el Instituto Nacional. En ese contexto, el Servicio Local de Educación Pública de Santiago Centro presentó acciones legales y reconoció que en algunos establecimientos las clases han sido intermitentes.

Además, la Superintendencia de Educación anunció la derogación de tres circulares dictadas al final del gobierno de Gabriel Boric, medida que se enmarca en la próxima entrada en vigencia de la nueva ley de convivencia escolar a partir de julio.