Parlamentarios se dividen tras decisión del Gobierno de no continuar con reforma a la Ley de Pesca

Parlamentarios se dividen tras decisión del Ejecutivo de no continuar con reforma a la Ley de Pesca

La decisión del Gobierno de no continuar con la tramitación de una nueva Ley General de Pesca abrió un nuevo foco de tensión en el Congreso, donde parlamentarios manifestaron posturas contrapuestas frente al futuro regulatorio del sector.

El subsecretario de Pesca, Osvaldo Urrutia, explicó que el proyecto impulsado durante la administración de Gabriel Boric tenía un carácter “refundacional”, ya que buscaba reemplazar completamente la normativa vigente.

Sin embargo, el Ejecutivo optó por no reingresar la iniciativa y avanzar mediante proyectos específicos en materias sectoriales.

Desde el Senado surgieron críticas a esta decisión. El senador Iván Flores advirtió que la determinación deja “vacíos preocupantes” tanto para la pesca artesanal como industrial, cuestionando la ausencia de una propuesta integral que aborde las falencias actuales del sistema.

En contraste, el senador Carlos Kuschel respaldó el cambio de rumbo del Ejecutivo, señalando que parte importante de la discusión ya fue resuelta con otras normativas y que ahora corresponde avanzar en medidas puntuales que permitan reactivar la actividad.

Finalmente, desde el sector industrial también valoraron la señal del Gobierno, destacando que la decisión contribuye a entregar mayor certeza jurídica, considerada clave para fomentar inversiones y proyectar el desarrollo de la actividad pesquera.